Более 13 тысяч детей приняло участие в конкурсе «Живая классика»

К слову, выбор произведений участников был широк – от белорусской классики до современных работ. Для полного проникновения в атмосферу произведения юные таланты использовали тематические костюмы, а некоторые читали стихи под музыкальное сопровождение. Жюри в первую очередь оценивало подачу и искренность детей. Полуфинал национального конкурса состоится уже в июне.

«Живая классика» звучит по всей стране! В Минском областном этапе конкурса чтецов приняли участие около 100 ребят.

Надежда Коршунова, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси: Активно используют костюм, музыку, бутафорию, реквизит и даже видеоконтент для того, чтобы образ был более раскрытым, чтобы текст получился проникновенным. Современные дети читают классику. Это такие авторы как Янка Купала, Якуб Колас, Рыгор Бородулин, исполняют современных авторов. Но чаще всего это классические авторы.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь – Елена Павлова и художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси – Надежда Коршунова .

В этом году приняло участие во всех отборочных этапах по всей нашей стране более 13 тысяч детей! Практически каждая школа принимала конкурс на первом этапе, затем районный, вот недавно завершились областные этапы.

Есть ли наиболее популярные авторы и произведения?

Надежда Коршунова:

Три года читают в финале Рыгора Бородулина «Бацьку». Очень проникновенный текст, детям нравится. Тема отца, тема войны.

На что больше всего обращают внимание жюри?