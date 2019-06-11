Прямой эфир

Более 13 тысяч детей приняло участие в конкурсе «Живая классика»

11 июня 2019 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Живая классика» звучит по всей стране! В Минском областном этапе конкурса чтецов приняли участие около 100 ребят.

К слову, выбор произведений участников был широк – от белорусской классики до современных работ. Для полного проникновения в атмосферу произведения юные таланты использовали тематические костюмы, а некоторые читали стихи под музыкальное сопровождение. Жюри в первую очередь оценивало подачу и искренность детей. Полуфинал национального конкурса состоится уже в июне.   

Более 13 тысяч детей приняло участие в конкурсе «Живая классика»-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь – Елена Павлова и художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси – Надежда Коршунова.

Надежда Коршунова, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси:   
Активно используют костюм, музыку, бутафорию, реквизит и даже видеоконтент для того, чтобы образ был более раскрытым, чтобы текст получился проникновенным. Современные дети читают классику. Это такие авторы как Янка Купала, Якуб Колас, Рыгор Бородулин, исполняют современных авторов. Но чаще всего это классические авторы.   

Более 13 тысяч детей приняло участие в конкурсе «Живая классика»-4

В этом году приняло участие во всех отборочных этапах по всей нашей стране более 13 тысяч детей! Практически каждая школа принимала конкурс на первом этапе, затем районный, вот недавно завершились областные этапы.   

Есть ли наиболее популярные авторы и произведения?

Надежда Коршунова:
Три года читают в финале Рыгора Бородулина «Бацьку». Очень проникновенный текст, детям нравится. Тема отца, тема войны.

На что больше всего обращают внимание жюри?

Елена Павлова, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:
Очень важно, когда есть такое совмещение артистизма и глубокого содержания произведения. Это вместе, конечно, играет на большой плюс.   

Подробнее – в видеоматериале.

Более 13 тысяч детей приняло участие в конкурсе «Живая классика»-7

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Елена Павлова # Надежда Коршунова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это то, что когда-то делалось в Византии». Показываем уникальные иконы из мрамора и драгоценных камней
10 июня 2019 07:55

«Это то, что когда-то делалось в Византии». Показываем уникальные иконы из мрамора и драгоценных камней

Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт
08 июня 2019 17:42

Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт

Міхаіл Фінберг: Мы выхавалі людзей, якія зрабілі новую беларускую песню
08 июня 2019 17:23

Міхаіл Фінберг: Мы выхавалі людзей, якія зрабілі новую беларускую песню