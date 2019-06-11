Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото

Матильда Утсен, автор проекта «Счастье»:

Я хотела подчеркнуть, что такое счастье для нас, чтобы все начали думать об этом, чтобы нашли счастье для себя. Счастье – это, может быть, цветок на улице, это, может быть, синее небо. Главный смысл нашего проекта – показать людям, что неважно в какой ситуации мы находимся, счастье все равно есть.

Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье»