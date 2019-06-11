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Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото

11 июня 2019 16:36
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Новости Беларуси. Графический проект студентов Академии искусств показали в Республиканском клиническом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-1

Матильда Утсен, автор проекта «Счастье»:
Я хотела подчеркнуть, что такое счастье для нас, чтобы все начали думать об этом, чтобы нашли счастье для себя. Счастье – это, может быть, цветок на улице, это, может быть, синее небо. Главный смысл нашего проекта – показать людям, что неважно в какой ситуации мы находимся, счастье все равно есть.

Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье»

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-4

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-6

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-8

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-10

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-12

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-14

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-16

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-18

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-20

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-22

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-24

Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото-26

# Выставки в Минске # Культура # Матильда Утсен # Ирина Абельская # Фотофакт

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