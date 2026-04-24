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Новости по тегу #Олеся Иноземцева

В Белорусской государственной академии искусств ждут новых студентов
24 апреля 2026 07:35

В Белорусской государственной академии искусств ждут новых студентов

В Минске проходит VII Международный фестиваль «ТекСтильный букет»
18 июня 2025 07:17

В Минске проходит VII Международный фестиваль «ТекСтильный букет»

Знаменитый поцелуй Лоллобриджиды и кадры из юности. Проект, посвящённый Гагарину, открылся в Минске
17 апреля 2024 13:03

Знаменитый поцелуй Лоллобриджиды и кадры из юности. Проект, посвящённый Гагарину, открылся в Минске

Дерзкие художники XX века. На эту выставку поп-арт в Минске точно нужно сходить – и вот почему
19 декабря 2022 15:29

Дерзкие художники XX века. На эту выставку поп-арт в Минске точно нужно сходить – и вот почему

«Представим работу Малевича первый раз в Минске». Рассказываем о культурной программе II Европейских игр
12 июня 2019 08:21

«Представим работу Малевича первый раз в Минске». Рассказываем о культурной программе II Европейских игр