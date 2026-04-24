Новости по тегу #Олеся Иноземцева

В 2026 году кафедра декоративно-прикладного искусства Белорусской академии искусств откроет свои двери для 16 новых студентов – шесть из них поступят на бюджетную форму обучения.
Лоскутное шитье, ткачество, авторские куклы – почти все направления декоративно-прикладного искусства создают неповторимо теплую, душевную атмосферу.
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