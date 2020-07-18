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Нужны ли Беларуси свои музыкальные конкурсы? Отвечает Ирина Дорофеева

18 июля 2020 20:56
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О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».

Дмитрий Боярович, СТВ:
Вы были в своё время одной из первых, из немногих артистов, кто привносил, пропагандировал белорусскоязычный материал. 

Нужны ли Беларуси свои музыкальные конкурсы? Отвечает Ирина Дорофеева-1

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Было очень трудно любить своё. Мы ещё жили по меркам того большого пространства Советского Союза. И естественно, мы (и это осталось в нашем менталитете сегодня) всегда смотрим, что происходит в мире, что происходит на Западе, что происходит в России. И очень трудно реализовать себя, свою творческую индивидуальность, неповторимость, не быть ни на кого похожим.

Я понимала, что белорусские песни это белорусская душа. И это то, что нельзя сделать наигранно, с каким-то дополнительным, специальным пафосом. То есть если это есть, это всегда полюбят белорусы. Потому что это наши корни, это наша история. 

Дмитрий Боярович:
Нужны нам свои музыкальные конкурсы, телешоу?

Нужны ли Беларуси свои музыкальные конкурсы? Отвечает Ирина Дорофеева-4

Ирина Дорофеева:
Да, естественно! Потому что я с трепетом вспоминаю все конкурсы, на которых я принимала участие. И могу сказать, что только благодаря им, вот в этой конкурентной борьбе понимаешь, как становиться профессионалом, к чему стремиться.

Доброе телевидение никто не отменял. И мы помним все проекты, которые были на наших телеканалах ведущих. Это и «Звёздный дилижанс», и «Академия талантов», и «Еврофест». Это то, что стимулирует молодёжь создавать новые песни, новые произведения.

Дмитрий Боярович:
Почему нам на взрослом «Евровидении» не очень везёт. Не очень получается?

Ирина Дорофеева:
Я всегда говорю: просто звезды не сложились. Или не сложилось у одной «звезды»  победить от Беларуси.

# Белорусские исполнители # Культура # Ирина Дорофеева # Дмитрий Боярович

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