Нужны ли Беларуси свои музыкальные конкурсы? Отвечает Ирина Дорофеева

Дмитрий Боярович, СТВ: Вы были в своё время одной из первых, из немногих артистов, кто привносил, пропагандировал белорусскоязычный материал.

Я понимала, что белорусские песни – это белорусская душа. И это то, что нельзя сделать наигранно, с каким-то дополнительным, специальным пафосом. То есть если это есть, это всегда полюбят белорусы. Потому что это наши корни, это наша история.

Ирина Дорофеева, заслуженн ая артист ка Республики Беларусь: Было очень трудно любить своё. Мы ещё жили по меркам того большого пространства Советского Союза. И естественно, мы (и это осталось в нашем менталитете сегодня) всегда смотрим, что происходит в мире, что происходит на Западе, что происходит в России. И очень трудно реализовать себя, свою творческую индивидуальность, неповторимость, не быть ни на кого похожим.

Ирина Дорофеева:

Да, естественно! Потому что я с трепетом вспоминаю все конкурсы, на которых я принимала участие. И могу сказать, что только благодаря им, вот в этой конкурентной борьбе понимаешь, как становиться профессионалом, к чему стремиться.

Доброе телевидение никто не отменял. И мы помним все проекты, которые были на наших телеканалах ведущих. Это и «Звёздный дилижанс», и «Академия талантов», и «Еврофест». Это то, что стимулирует молодёжь создавать новые песни, новые произведения.

Дмитрий Боярович:

Почему нам на взрослом «Евровидении» не очень везёт. Не очень получается?

Ирина Дорофеева:

Я всегда говорю: просто звезды не сложились. Или не сложилось у одной «звезды» победить от Беларуси.