Показывает жизнь представителей десятка национальностей в Беларуси. Чем уникальна новая книга Владимира Лиходедова?

Новости Беларуси. Книгу публициста и историка Владимира Лиходедова «Шматнацыянальная Беларусь» презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издание содержит уникальную коллекцию фотографий и марок конца XIX – начала XX века. Они иллюстрируют жизнь белорусов и представителей десятка национальностей, для которых наша страна стала домом.

В книге более 400 изображений из личной коллекции автора. Многие из них публикуются впервые. А аннотации к снимкам представлены на трех языках: белорусском, русском и английском.

Презентация прошла в рамках проекта «Страчаная спадчына». Посетители смогли увидеть изображения жителей Беларуси на рубеже веков, а также несохранившихся храмов.

Владимир Лиходедов, коллекционер, публицист:

Это одна из моих самых лучших книг. Она действительно получилась такая, можно сказать, грандиозная. Удалось найти не только то, что у всех на слуху, что здесь жили белорусы, русские, поляки, евреи, литовцы, латыши, но здесь также представлены и немцы, турки, татары, французы, и даже такие национальности, про которых мало кто подозревал, что они жили на нашей территории, – это китайцы, корейцы, монголы. Поэтому это уникальные фотографии.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Беларусь – одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая избежала конфликтов на межнациональной и религиозной почве. Действительно, миролюбие, уважительное отношение к другим национальностям, добрососедство исторически являются неотъемлемой частью природы белорусов. Именно это нам напоминает новая книга Владимира Лиходедова.