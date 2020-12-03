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Показывает жизнь представителей десятка национальностей в Беларуси. Чем уникальна новая книга Владимира Лиходедова?

03 декабря 2020 09:52
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Новости Беларуси. Книгу публициста и историка Владимира Лиходедова «Шматнацыянальная Беларусь» презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Показывает жизнь представителей десятка национальностей в Беларуси. Чем уникальна новая книга Владимира Лиходедова?-1

Издание содержит уникальную коллекцию фотографий и марок конца XIX – начала XX века. Они иллюстрируют жизнь белорусов и представителей десятка национальностей, для которых наша страна стала домом.  

Показывает жизнь представителей десятка национальностей в Беларуси. Чем уникальна новая книга Владимира Лиходедова?-4

В книге более 400 изображений из личной коллекции автора. Многие из них публикуются впервые. А аннотации к снимкам представлены на трех языках: белорусском, русском и английском.  

Показывает жизнь представителей десятка национальностей в Беларуси. Чем уникальна новая книга Владимира Лиходедова?-7

Презентация прошла в рамках проекта «Страчаная спадчына». Посетители смогли увидеть изображения жителей Беларуси на рубеже веков, а также несохранившихся храмов.  

Показывает жизнь представителей десятка национальностей в Беларуси. Чем уникальна новая книга Владимира Лиходедова?-10

Владимир Лиходедов, коллекционер, публицист:  
Это одна из моих самых лучших книг. Она действительно получилась такая, можно сказать, грандиозная. Удалось найти не только то, что у всех на слуху, что здесь жили белорусы, русские, поляки, евреи, литовцы, латыши, но здесь также представлены и немцы, турки, татары, французы, и даже такие национальности, про которых мало кто подозревал, что они жили на нашей территории, это китайцы, корейцы, монголы. Поэтому это уникальные фотографии.  

Показывает жизнь представителей десятка национальностей в Беларуси. Чем уникальна новая книга Владимира Лиходедова?-13

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:  
Беларусь одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая избежала конфликтов на межнациональной и религиозной почве. Действительно, миролюбие, уважительное отношение к другим национальностям, добрососедство исторически являются неотъемлемой частью природы белорусов. Именно это нам напоминает новая книга Владимира Лиходедова.  

Показывает жизнь представителей десятка национальностей в Беларуси. Чем уникальна новая книга Владимира Лиходедова?-16

Коллекция насчитывает более 35 тысяч артефактов. На их основе издано 27 альбомов на 8 языках.  

# Книги # Культура # Владимир Лиходедов # Андрей Кунцевич # Фотофакт

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