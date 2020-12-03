«Мне не стыдно». Надежда Микулич ответила на несколько неожиданных вопросов

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, ответила на несколько неожиданных вопросов. Посмотрите, что получилось.
Вадим Щеглов, ведущий:
Джаз или рок?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, ответила на несколько неожиданных вопросов. Посмотрите, что получилось.
Вадим Щеглов, ведущий:
Джаз или рок?
Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Наверное, джаз.
Вадим Щеглов:
На что вы готовы во имя искусства?
Надежда Микулич:
Все, что надо.
Вадим Щеглов:
Исполнитель, на которого равняетесь?
Надежда Микулич:
Ни на кого не равняюсь, я сама по себе.
Вадим Щеглов:
Деньги или успех?
Надежда Микулич:
Сначала успех.
Вадим Щеглов:
Самый счастливый момент в жизни?
Надежда Микулич:
Рождение дочки.
Вадим Щеглов:
У вас есть враги?
Надежда Микулич:
Мне кажется, нет.
Вадим Щеглов:
За что вам стыдно?
Надежда Микулич:
Я бессовестная, мне не стыдно.
Вадим Щеглов:
Музыка – это?
Надежда Микулич:
Это моя жизнь.
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