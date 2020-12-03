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«Мне не стыдно». Надежда Микулич ответила на несколько неожиданных вопросов

03 декабря 2020 08:53
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, ответила на несколько неожиданных вопросов. Посмотрите, что получилось.

Вадим Щеглов, ведущий:
Джаз или рок?

«Мне не стыдно». Надежда Микулич ответила на несколько неожиданных вопросов -1

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Наверное, джаз.

Вадим Щеглов:
На что вы готовы во имя искусства?

Надежда Микулич:
Все, что надо.

Вадим Щеглов:
Исполнитель, на которого равняетесь?

Надежда Микулич:
Ни на кого не равняюсь, я сама по себе.

Вадим Щеглов:
Деньги или успех?

«Мне не стыдно». Надежда Микулич ответила на несколько неожиданных вопросов -4

Надежда Микулич:
Сначала успех.

Вадим Щеглов:
Самый счастливый момент в жизни?

Надежда Микулич:
Рождение дочки.

Вадим Щеглов:
У вас есть враги?

Надежда Микулич:
Мне кажется, нет.

Вадим Щеглов:
За что вам стыдно?

Надежда Микулич:
Я бессовестная, мне не стыдно.

«Мне не стыдно». Надежда Микулич ответила на несколько неожиданных вопросов -7

Вадим Щеглов:
Музыка – это?

Надежда Микулич:
Это моя жизнь.

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# Белорусская музыка # Культура # Вадим Щеглов # Надежда Микулич # Фотофакт

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