Надежда Микулич: ещё артиста не знают, ни одной песни, а уже заслуженный!

Вадим Щеглов, ведущий: У вас интересная история была с получением звания заслуженной артистки Республики Беларусь. Я знаю, что вы об этом узнали от друзей.

Вадим Щеглов: Мало чего удивительного, у нас тут был народный артист Советсткого Союза Геннадий Овсянников, так вот о том, что он народный артист Советского Союза, он узнал из свежего номера газеты. Бывает и такое.

Надежда Микулич:

А мне позвонили и поздравили, а я говорю: «С чем?» – «Ну как? Звание тебе дали заслуженное». Я заплакала.

Дело вот в чем: документы подавали, подавал союз музыкальных деятелей, но, как всегда, в Министерстве находится человек, который документы спрятал и все, дороги нет. Проходит время – никто ничего. Потом узнается, что если заново, то все документы опять по новой подписывай. Даже до министра не дошли документы. А это было перед моим бенефисом, когда я отмечала 25 лет на сцене. Потом пришлось через полгода оформлять новые документы, но тогда я сама лично отнесла документы министру. Потому что уже от министра как пойдет... А до министра был такой доброжелатель, который спрятал, и никто не знал. Министр не знал.

Вот, а дальше я ничего не знала. Узнала, когда поздравили. Было приятно, конечно. И вот теперь: еще артиста не знаю, ни одной песни, а уже заслуженный. Много таких уже есть. Тоже обидно, потому что тут всю жизнь добивался чего-то, но добилась. Но, с другой стороны, я иду по улице, меня все узнают. Подходят и просят: «Можно вас потрогать?» Признаются в любви.

А один раз шла, а молодой человек шел с цветами и, видимо, нес кому-то. Он увидел меня и подарил мне эти цветы. Я не хотела брать, говорю: «Это не для меня».

Сижу на остановке, молодой человек подходит, становится на колено и признается в любви. Бомжи узнают. Они же телевизор не смотрят, стоят под магазином. Один раз рубль дала одной тетке. Стояла вся синяя и говорит: «Я, когда в тюрьме сидела, видела вас по телевизору с гитарой. Я на следующий день взяла гитару и научилась играть на гитаре». Я говорю: «Вот тебе рубль за это».