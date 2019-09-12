«Подумайте, это творение эльфов или гномов?» Показываем самые красивые дома Минска в стиле модерн

Изначально Эйфелеву башню интеллигенция сочла крайне неуместной. Эту «француженку» называют самым харизматичным примером модерна. Рассказываем в программе «Минск и минчане», как новый стиль – ар-нуво – быстро растопил сердца и шагнул по планете.

В Чикаго появились небоскребы из металла и кирпича, в Барселоне – фантастика от Антонио Гауди. Рубеж конца XIX-начала XX веков, эпоха войн и перемен, требовала свежести в искусстве, дабы пробудить чувство прекрасного в каждом.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ, профессор:

Для модерна характерно то, что линии природы были частью вдохновения, вечной красоты. Поэтому это и в декоре модерна присутствует – плавные растительные линии, стебли цветов, листья, бутоны. Эта пластическая свобода взята из природы. Интересно то, что он возник в разных концах нашей Земли: и в Европе, и в Америке. Он по-разному назывался. Поляки называют его «сецессия», немцы – «югендстиль» – то есть молодежный.

Александра Володина, кандидат исторических наук, экскурсовод:

Модерн – это современный стиль. Это использование современных материалов, стекла, металла, бетон. Ранее мы не могли себе позволить такие большие окна, частично закрытые лестничные пролеты, потому что это было очень дорого. А сейчас эти технологии идут вперед. Мы можем использовать все эти находки.

Дети технологической революции оставили свой след и в Минске! В модерновой гостинице «Европа» впервые в городе установили лифт. И если до наших дней здание не сохранилось, то шедевр на Карла Маркса, 30 пережил все смуты. Асимметрия, венки в ковке, изящные вазы и даже маскарон с изображением античного бога...

Известный тогда архитектор Генрих Гай удачно синтезировал искусство, щедро украсив фасад и интерьер. Классический пол, арочные двери, роскошная лестница – здесь все пропитано натуральным светом!

Антон Рудак, историк, краевед:

Хозяином этого дома был известный в Минске человек Сигизмунд Свентицкий – это был хирург, в 1870-м был назначен старшиной товарищества минских лекарей, а немного позже по его инициативе была открыта первая в Минске больница для бедных – такой прообраз современной поликлиники. В молодости он познакомился с Элизой Ожешко, известной польской писательницей, но свадьба не состоялась. Есть особенная деталь – умерли они с разницей в 3 дня.

В советское время здесь селилась партийная элита. В их честь, а также белорусского писателя Петруся Бровки, сегодня установлены мемориальные доски. Будете рядом – зайдите в квартиру-музей классика. Здесь все, как при его жизни!

А на перекрестке Киселева и Богдановича можно найти, наверное, самое красивое окно в городе! Такие высокие кружевные «витрины» – фишка модерна. Кирпичное здание возводилось для администрации пивоваренного завода.

Александра Володина:

У современного человека это вызывает ассоциации с эльфами. Маленькая шутка среди искусствоведов: подумайте, это творение эльфов или гномов? Если эльфы – это ар-нуво, если это подобно морю или одинокой горе, то это ар-деко.

Дом на Кирова, 11 всегда будет выглядеть молодо. Архитектору Краснопольскому удалось опередить время и создать авангард! Герметичные окна, ломаные линии, орнамент из квадратов делают здание стильным и особенным. Возглавляло оно перекресток примерно с 1895 по 1911 годы. Доходный дом принадлежал дворянке, тогдашней бизнесвумен, Ядвиге Костровицкой.

Здесь размещалось управление Либаво-Роменской железной дороги, аптека и общество взаимопомощи железнодорожников. Для молочников и почтальонов был черный вход. Это сегодня дом розово-белый, а у модернистов он был совсем в других тонах.

Здесь учили журналистов, расстреляли демонстрацию и было шапито: история улицы Кирова Александра Володина:

Они использовали цвета пыльной розы, табака или жемчужно-серый, такие приглушенные цвета.

В столичной гостиной модерна оказался дом по улице Интернациональной. Правда, 1913 год на фасаде – вовсе не дата постройки, а почерк реконструкции. Майоликовая плитка и остроконечные крыши передают шарм эпохи! Когда-то здесь размещалась небольшая гостиница всего на 7 мест.

Антон Рудак:

Купец Гилель Рубенштейн приобрел эту площадку, построил здесь скромный двухэтажный домик под свои потребности, с флигелем, но уже в 1907 году перекупил дом другой гражданин – Соломон Лившиц и менее чем через 10 лет он подал заявление на реконструкцию этого дома. Достроил здесь еще один этаж и значительно украсил фасад этого дома.

Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы Женская гимназия Рейман на Кирова, 5 являла собой ювелирную работу из кирпича. Это здание было предвестником модерна.

Образовательная жизнь в этих стенах началась в 1910 году. В расписании были иностранные языки, литература, история, педагогика, рукоделие, рисование, пение.

Хореографию преподавал известный тогда воспитанник петербургской балетной школы Константин Алексютович. Но обучение «золотой молодежи» длилось недолго. С приходом большевиков двери закрылись.

Лепные виньетки, геральдика, гирлянды… Экскурсию завершим возле Красного костела и самых модерновых домов в Минске на Советской, 17 и 19. Их возвели в начале ХХ века, как доходные. 3-хэтажный дом директора банка Эммануила Абрампольского появился в 1912 году по проекту Станислава Гайдукевича.

На 1-м этаже 7 комнат с ванной и кухней снимала белорусская меценатка Магдалена Радзивилл. На втором – жил государственный и общественный деятель России и Польши Леон Ванькович. Здесь же в 20-30-ые годы жил нарком земледелия БССР Адам Славинский и другие партийные деятели, за что здание неофициально прозвали Первый Дом Советов.

Александра Володина:

Второй дом был больше медицинского предназначения. Там сдавались квартиры врачам, стоматологам. Он предназначался больше людям шляхты.