«Увидеть, какие объекты будут через два-три-пять лет». Белорусов приглашают на фестиваль «Архитектурная осень-2019»

Осень в этом году принесет в столицу не только дождь и опавшую листву, но и окунет горожан в атмосферу архитектурного фестиваля, который продлится до самой зимы.

Это своеобразный отчет мастеров белорусского зодчества и отличная возможность обменяться опытом, поделиться навыками и почерпнуть вдохновения у лучших мастеров архитектуры.

Александр Корбут, председатель ОО «Белорусский союз архитекторов»:

Если раньше фестиваль проходил в три-четыре дня, на разных выставочных площадках, в 2015 году мы сделали выставку в Верхнем городе, то в этом году мы проводим фестиваль в три месяца. Мы развели мероприятия во времени, для того, чтобы архитектурный праздник продлить. В рамках проекта пройдут многочисленные конкурсы, форумы, мастер-классы и «круглые столы». На различных столичных площадках соберутся как отечественные специалисты, так и зарубежные гости. В режиме онлайн работает международное жюри.

Екатерина Корбут, директор проекта «8-й Минский международный биеннале молодых архитекторов «Леонардо-2019»:

В этом году у нас в составе жюри президент Международного союза архитекторов. Это мировая величина! И показаться на уровне международного жюри, на уровне фестиваля, поучаствовать в выставке – это большая возможность для молодого архитектора.

10 октября минчан и гостей столицы ждет открытие 8-го Минского международного биеннале молодых архитекторов «Леонардо-2019». Это конкурс, ставший традиционным для нашего государства. Здесь каждый может заявить свой самый смелый проект, достойный воплощения в жизнь. Существует форум с 2005 года и может похвастаться обширной географией.

Екатерина Корбут:

У нас еще открыта регистрация на 8-й Минский международный биеннале, она будет действовать до 10 сентября. Сейчас начинается творческая активность, мы ожидаем еще больше проектов. По всем стандартам, молодые архитекторы считаются до сорока лет. Первый раз в этом году существует новый раздел «БИС», в котором можно выставить свой проект, будучи старше сорока лет. В этом году назовут победителя в номинации «Лучший застройщик жилого района».

Александр Корбут, председатель ОО «Белорусский союз архитекторов»:

В рамках фестиваля мы проводим четыре конкурса основных, и в этом году мы добавили пятый конкурс. Конкурс дипломных проектов в высших и средних школах в Республике Беларусь, среди практикующих архитекторов и проводим конкурс архитектуры рисунка среди студентов. Попробовать свои силы на фестивале смогут и маленькие мастера из всех уголков Беларуси. Художественный конкурс детского рисунка станет уже шестым по счету. И с каждым годом количество заявок растет!

Александра Хмыль, руководитель студии детского творчества ОО «Белорусский союз архитекторов»:

У него очень красивое название: «Архитектура родного края глазами детей». Хочется отметить многие детские художественные школы и просто гимназии. Мы всегда в восторге. Жюри имеет большую проблему: так тяжело судить работы детские!

Так малышам стараются прививать любовь к своей земле, стране и природе. А Союз архитекторов хочет, в свою очередь, показать: профессия архитектора нужна обществу, чтобы создать качественную среду.

Александр Корбут:

Как раз обратиться к гражданам, не только к архитекторам, к своему профессиональному цеху. Это же интересно и гражданам увидеть, какие объекты будут через два-три-пять лет. Какие стили архитектурные появятся.

Есть в минской архитектуре и нотки барокко – Петропавловская церковь на Немиге, и классицизма, который царит на улицах Революционной и Интернациональной. Большое количество зданий в городе подчинено мягким и природным линиям модерна. А прагматику, минимализм и строгую геометрию внес конструктивизм, который существовал только в СССР.