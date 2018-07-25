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Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы

25 июля 2018 08:08
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Алые штрихи на полотне города! Мода на кирпичный стиль пришла в эпоху модерна. Это было экономично, долговечно и красиво. Так красные ленты овили Минск в конце 19 века. 

Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы-1

Одни из самых колоритных домов сохранились на улице Раковской. Кладка, словно специи, делает здание пикантным. 

Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы-4

Богатый карниз, ажурные балконы, замковые камни. Архитекторы ювелирно работали с кирпичом. В начале 20-го века в этом здании размещалась гостиница. К слову, в Минске было немало кирпичных заводов, где изготавливали разный по цвету кирпич (от оранжевого до бордового). Поэтому старинная кладка живая и напоминает мозаику. 

Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы-7

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
Еще один шедевр краснокирпичного стиля можно найти на Кирова, 5. В начале 20-го века здесь располагалась женская гимназия Елизаветы Рейман. Это была мечта всех гуманитариев. Ставка делалась на русскую литературу, греческий и латинский языки. Вот только позволить себе обучение здесь могла лишь золотая молодежь. Плата была очень высокой. 

Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы-10

Широкие колонны, листы аканта. Здание выглядит торжественно, а фриз и вовсе напоминает оборонную архитектуру. И хоть это удачное свидетельство реставрации, своей атмосферы дом не потерял.  

Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы-13

Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы-15

Анастасия Макеева:
Ассиметричный фасад, скошенные окна, минимум декора. Здание на Кирова, 11, хоть и памятник архитектуры, но выглядит довольно современно. А все потому, что архитектору Краснопольскому удалось создать в свое время настоящий авангард.    

Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы-18

В губернском Минске это здание было знаковым. Здесь находилось управление Либаво-Роменской железной дороги. 

Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы-21

Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы-23

От жилых и светских построек перейдем к промышленной архитектуре. Именно в ней краснокирпичный стиль был №1. Ощутить дух времени отправляйтесь в Лошицкий парк. На берегу Свислочи сохранился винокуренный завод Прушинских-Любанских.  

Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы-26

Кирпичная кладка конца 19 века. Стены сотканы из красного кирпича, а весь декор сделан из желтого! Даже фабрики зодчие умудрялись превращать в произведение искусства. Жаль, пока памятник остается заброшенным, но, возможно, когда-нибудь в нем сделают дом бракосочетаний, ведь он этого достоин.

Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы-29

# Туризм # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт # Достопримечательности Минска

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