Алая архитектура Минска. Экскурсия по удивительным местам столицы

Алые штрихи на полотне города! Мода на кирпичный стиль пришла в эпоху модерна. Это было экономично, долговечно и красиво. Так красные ленты овили Минск в конце 19 века.

Одни из самых колоритных домов сохранились на улице Раковской. Кладка, словно специи, делает здание пикантным.

Богатый карниз, ажурные балконы, замковые камни. Архитекторы ювелирно работали с кирпичом. В начале 20-го века в этом здании размещалась гостиница. К слову, в Минске было немало кирпичных заводов, где изготавливали разный по цвету кирпич (от оранжевого до бордового). Поэтому старинная кладка живая и напоминает мозаику.

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:

Еще один шедевр краснокирпичного стиля можно найти на Кирова, 5. В начале 20-го века здесь располагалась женская гимназия Елизаветы Рейман. Это была мечта всех гуманитариев. Ставка делалась на русскую литературу, греческий и латинский языки. Вот только позволить себе обучение здесь могла лишь золотая молодежь. Плата была очень высокой.

Широкие колонны, листы аканта. Здание выглядит торжественно, а фриз и вовсе напоминает оборонную архитектуру. И хоть это удачное свидетельство реставрации, своей атмосферы дом не потерял.

Анастасия Макеева:

Ассиметричный фасад, скошенные окна, минимум декора. Здание на Кирова, 11, хоть и памятник архитектуры, но выглядит довольно современно. А все потому, что архитектору Краснопольскому удалось создать в свое время настоящий авангард.

В губернском Минске это здание было знаковым. Здесь находилось управление Либаво-Роменской железной дороги.

От жилых и светских построек перейдем к промышленной архитектуре. Именно в ней краснокирпичный стиль был №1. Ощутить дух времени отправляйтесь в Лошицкий парк. На берегу Свислочи сохранился винокуренный завод Прушинских-Любанских.