Как настоящий. Ко Дню города в Минске появился гигантский торт

Новости Беларуси. Подарок жителям столицы. У городской ратуши появился большой праздничный торт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Высота конструкции – 5,5 метров. В этом году торт сделали ещё более правдоподобным. Его сложно отличить от настоящего сладкого «Наполеона» в глазури. Ярусы торта украшены снимками города разных времён.

В тёмное время на нём зажгутся свечи. Торт уже облюбовали минчане и активно делают фото на память. Весь город постепенно преображается ко дню рождения.