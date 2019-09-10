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Как настоящий. Ко Дню города в Минске появился гигантский торт

10 сентября 2019 19:15
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Новости Беларуси. Подарок жителям столицы. У городской ратуши появился большой праздничный торт,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как настоящий. Ко Дню города в Минске появился гигантский торт-1

Высота конструкции – 5,5 метров. В этом году торт сделали ещё более правдоподобным. Его сложно отличить от настоящего сладкого «Наполеона» в глазури. Ярусы торта украшены снимками города разных времён.

Как настоящий. Ко Дню города в Минске появился гигантский торт-4

В тёмное время на нём зажгутся свечи. Торт уже облюбовали минчане и активно делают фото на память. Весь город постепенно преображается ко дню рождения.

Как настоящий. Ко Дню города в Минске появился гигантский торт-7

Сергей Глухов, ведущий специалист отдела дизайна предприятия «Минскреклама»:
В этом году мы стилистику оформления праздника сделали на связи времен. На примере такого знакового объекта, как минские въездные башни, ворота в Минск. Показали из эпохи рождения молодого Минска и Минск сегодняшний – зрелый, красивый.

# День города в Минске # Культура # Сергей Глухов # Фотофакт

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