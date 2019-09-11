Ярославна и князь Игорь в студии СТВ. Рассказали о новой постановке легендарного спектакля в Большом
Большие премьеры в Большом! Театр оперы и балета открывает сезон 15 сентября оперой «Князь Игорь». Режиссер-постановщик Галина Галковская обещает: такого «Князя Игоря» еще никто и не видывал, и не слыхивал! Новые витки сюжета и ранее неизвестные герои.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – солист Большого театра Беларуси, заслуженный артист Республики Беларусь – Станислав Трифонов и солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси – Нина Шарубина.
Насколько сейчас у вас насыщенный график репетиций?
Нина Шарубина, солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси:
Утро – вечер, каждый день. Правда, у нас несколько составов: несколько Ярославн, несколько князей Игорей, Галицких. Вот Станислав – он и князь Игорь, и Галицкий.
Станислав Трифонов, солист Большого театра Беларуси, заслуженный артист Республики Беларусь:
Но тоже – князь. Чтобы ниже уже не падать.
Нина Шарубина:
Причем, я считаю, Стас очень прекрасно и поет, и играет в двух ипостасях. Опера сложная: и постановочная часть, и по материалу. Вообще, русская музыка сложна для исполнения. Это не Верди, не Пуччини. Поэтому репетиционную работу мы начинали еще в мае. С режиссером, рояльные были репетиции. То есть уже канва каждого образа, география, как я говорю, была уже выстроена. Поэтому уже сейчас на большой сцене идут репетиции. Начались оркестровые репетиции, в костюмах, завтра будут прогоны в гриме. Так что очень плотный график репетиций. Так всегда перед премьерным спектаклем.
Чем эта постановка «Князя Игоря» отличается от предыдущих?
Нина Шарубина:
Во-первых, в плане сценографии потрясающий спектакль ожидается. Прежний спектакль был мелковатый даже по сценографии. Сейчас это будут прекрасные декорации, масштабные, прекрасные костюмы.
Станислав Трифонов:
20 лет спектаклю: надо представить, насколько широко уже шагнуло оперное искусство. Возможность видеоинсталляций. Это будет очень яркий и красочный спектакль. «Игорь» – в истории оперы это самая купируемая опера, где куски перемещаются, переставляются. Акценты смещаются. Если в прошлой постановке Игорь был персонаж немного противоречивый – человек, который наделал много необдуманных поступков, и он за это расплачивается, то здесь немного оправдывается и его поход. Это идея борьбы вопреки ожиданиям провала. Не будучи уверен в победе, но он должен идти, это его миссия, судьба.