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Пижама Брюханова и пиджак Фомина. На «Беларусьфильме» показали костюмы из сериала «Чернобыль»

07 января 2020 14:52
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Белорусы приложили руку и к созданию самого нашумевшего сериала года. Реквизит киностудии «Беларусьфильм» задействовали при съёмках «Чернобыля», рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Сериал «Чернобыль». Почему он зацепил нас сильнее, чем предыдущие об этой трагедии?

Галина Бугара, начальник цеха подготовки съёмок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Мы предоставляли костюмы – более двух тысяч единиц костюмов и реквизита на этот сериал. В эти костюмы были одеты партийные руководители, которые там есть, работники ЧАЭС. Вот, например, даже сохранились на английском языке надписи: Фомин, Брюханов.

Пижама Брюханова и пиджак Фомина. На «Беларусьфильме» показали костюмы из сериала «Чернобыль»-1

Когда его застала эта весть, ответил на телефонный звонок, он был дома, находился в спальне в пижаме.

Пижама Брюханова и пиджак Фомина. На «Беларусьфильме» показали костюмы из сериала «Чернобыль»-4

# Кино # Культура # Галина Бугара

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