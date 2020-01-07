Пижама Брюханова и пиджак Фомина. На «Беларусьфильме» показали костюмы из сериала «Чернобыль»

Белорусы приложили руку и к созданию самого нашумевшего сериала года. Реквизит киностудии «Беларусьфильм» задействовали при съёмках «Чернобыля», рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Сериал «Чернобыль». Почему он зацепил нас сильнее, чем предыдущие об этой трагедии?

Галина Бугара, начальник цеха подготовки съёмок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Мы предоставляли костюмы – более двух тысяч единиц костюмов и реквизита на этот сериал. В эти костюмы были одеты партийные руководители, которые там есть, работники ЧАЭС. Вот, например, даже сохранились на английском языке надписи: Фомин, Брюханов.