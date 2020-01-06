Театр размером с чемодан. Какие традиции белорусской батлейки и когда небо сходится с землёй

Новости Беларуси. Ожившая сказка в миниатюре. В Минске прошел VI Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году в конкурсной программе – девять белорусских коллективов. На два дня Дворец искусств на Козлова окунулся в волшебство народного творчества. Кроме того, в рождественские дни с благотворительными показами кукольники навещают больницы, интернаты и дома престарелых. Вероника Гришкова о традициях, в которых небо сходится с землей.

Куклы в ее руках буквально оживают и мгновенно погружают маленьких зрителей в мир волшебства. Для Христины Лембович батлейка – детская мечта. Уже сбывшаяся. Четыре года назад она со своими учениками театрального кружка «Жаронцы» в Раковском центре ремесел поставила первый спектакль – классического «Ирода». С тех пор картонные куклы сменили резные, да и батлейку слегка модернизировали.

Алексей Романчик, участник детского кружка «Жаронцы»:

Сложно подстроиться под саму куклу: сделать такой голос, такой тон. Нужно просматривать каждое действие, которое ты делаешь, потому что куклу почти не видно, и ты должен знать, как она ходит, что она делает и говорит.

Христина Лембович, руководитель детского кружка «Жаронцы»:

Тут зала большая, аудыторыя большая, таму і большая сама батлейка. Тое тычыцца і асвятлення. У нас стаяць традыцыйныя свечкі, у нас таксама ёсць падсветка тут – для гледача, каб гэта было зручна глядзець. І, вядома, агучка. Ёсць і традыцыйная дуда, а ёсць і фанаграмныя ўстаўкі.

Батлейка, по сути – театр размером с чемодан. Вот в таких «скрынях» умещается и сцена, и ее герои – все для того, чтобы удобно было путешествовать – с XVI века народный театр пришел на белорусские земли с Запада и быстро стал невероятно популярным, заменяя жителям того времени современные кино, радио и телевидение.

Вероника Гришкова, корреспондент:

В первых батлейках был всего один ярус, его называли «нябёсы». Здесь происходило только одно действие – рождение Иисуса Христа. Чуть позже появился и второй ярус – его называли «зямлёй». Здесь показывали истории по библейским мотивам и на злободневные темы.

Галина Грицанова, руководитель театра «Валошкі»:

Наша Беларусь вельмі багатая на традыцыі – песні, казкі, легенды, паданні. А батлеечнае мастацтва таксама з XVI стагоддзя ідзе. Каб нашы дзеткі, вучні ведалі гэтыя традыцыі – гэта наш абавязак.

Возрождать сказания и былины «земли и небес» для самых маленьких решили в минском педуниверситете. Несколько лет назад в театральную студию будущих педагогов случайно попала «скрыня» – как оказалось, особенная.

Екатерина Цубер, руководитель кукольного театра «Адраджэнне батлейкі»:

Батлейку мы не выбирали, это она выбрала нас. На «Нябёсах» мы выступаем с первых «Нябёсаў». Нашли нас случайно организаторы по интернету. И история примечательна еще тем, что Людмила Жданович, которая является идейным вдохновителем этого фестиваля, она сама была батлеечница и работала на этих куклах. Кстати, наша Рахиль – это был ее подарок.

С тех пор театр «Адраджэнне батлейкі» – бессменный участник «Нябёсаў» и своеобразный ангел добра фестиваля. Каждый год со своими представлениями – а в репертуаре у них уже больше 20 спектаклей – они ездят в больницы, интернаты и дома престарелых, чтобы в святки подарить их обитателям рождественское настроение. Именно добро и единение – основной посыл всего фестиваля.