Как Афанасьева вела программу на СТВ: «Мы всё время смеялись. Потому что то я не то прочитаю, то не то скажу»

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Можно сказать, что мы с Вами коллеги. Вы год вели программу «Завтрак с Инной Афанасьевой» на телеканале СТВ. Как Вам телевизионная «кухня»?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Шикарно. Я помню эти программы. Они снимались по понедельникам, потому что выходной был – он снимался в павильоне одного магазина мебельного. И это всегда было очень смешно. Я помню, что мы всё время что-то смеялись. Потому что то я не то прочитаю, то не то скажу. В общем, всегда было очень легко, спокойно. Мне нравилось!