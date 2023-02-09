«Песняры» готовятся к большим гастролям. Узнали, какие сюрпризы будут для зрителей, и побывали в легендарной студии записи

Песню «Московские окна» Владимир Мулявин исполнил в далеком семьдесят шестом, поэтому символично, что буквально через несколько дней она снова зазвучит на сцене Златоглавой в исполнении «Песняров», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Мы заглянули в гости к легендарному ансамблю, чтобы узнать, как идет подготовка к масштабному гастрольному туру.

Роман Козырев, руководитель ансамбля «Песняры»:

Мы готовим для москвичей замечательную песню, которая называется «Московские окна». Вы слышали, как мы ее репетировали. Эту песню исполняли «Песняры» на юбилейном вечере, посвященному поэту Матусовскому, на стихи которого написана эта песня. Поэтому такой сюрприз готовим для москвичей. Будет программа из лучших песен ансамбля «Песняры», лучшие песни Владимира Мулявина. Мы будем представлять нашу новую программу, которую закончили в декабре, она называется «Краіна шчырых людзей». В их графике нет свободных «окошек». Волгоград, Астрахань, Самара, Тольятти, Йошкар-Ола, Казань, Уфа. И так до восточной Сибири, которую «закрывает» Иркутск.

Роман Козырев:

Будем двигаться из Москвы вниз, Владимир, Нижний Новгород, Тверь. Это города, в которых мы неоднократно были. Мы как раз и готовим новые песни для этих городов, потому что люди приходят. Мы объявили небольшое голосование в социальных сетях, кто какие песни ждет, какие любит. Там много песен, которые совсем недавно стали исполнять. Люди просят их исполнить вновь наравне с нашими хитами. Поэтому дорогие сердцу композиции в живом исполнении будут звучать повсюду, где ждут и тепло встречают белорусский ансамбль.

Роман Козырев:

Конечно, мы будем исполнять золотые хиты ансамбля «Песняры»: это «Березовый сок», «Вологду», «Беловежскую пущу». «Молодость моя, Белоруссия» вообще считается неофициальным гимном нашей страны, мы ей закрываем наши концерты или открываем, потому что эту песню очень ждут и любят. Первые строчки «Белый аист летит» вообще очень знаковые для каждого белоруса. К слову, к такой «кочевой» жизни участникам коллектива не привыкать: этот Новый год они встретили в Сочи. Недавно вернулись из северной тайги, и вот, пора снова собираться в путь.

Артур Михайлов, солист ансамбля «Песняры»:

Вспоминается Казахстан, мы ехали по степи. Это была ночь, и наш водитель уснул. Был тяжелый переезд, потому что очень далекое расстояние. Степь, ночь, звезды, красиво – все как в кино. И в один прекрасный момент мы просыпаемся от того, что машину начало трясти. Мы понимаем, что наш водитель уснул и съехал в кювет, продолжал ехать по полю. Было интересно, когда мы пытались эту машину вырулить на дорогу. Ждали, пока она заедет на дорогу. Ночь, степь, красиво. И в Сибири много раз мерзли. Очень много интересных историй в поездах, сколько переездов у нас было и на автобусах, и на машинах, и по лесам добирались на машинах, застревали. Было много интересных историй, курьезных и веселых.

Так что у ансамбля не только огромный песенный репертуар, но и еще и богатый жизненный багаж, который брать с собой на гастроли совершенно не тяжело. И хотя маршрут построен и направление у всех одно, каждого песняра привела на большую сцену своя дорога.

Артур Михайлов:

Это было в 2014 году, когда я был участником от Беларуси на «Славянском базаре», готовил белорусскую песню. Буквально за неделю до выступления мне позвонил еще на то время художественный руководитель Вячеслав Шарапов и сказал приезжать. Я приехал к нему, он сказал, что хотел бы видеть меня в составе «Песняров». Говорит, что нам очень важны человеческие качества, возможности как музыканта, артиста. Попросил меня спеть «Беловежскую пущу». Это одна из самых сложных песен. По ней можно проверить на кастинге, на что человек способен, и больше не задавать ему лишних вопросов.

От традиций – к будущему. Талантливый, яркий и харизматичный артист, «золотой голос» Беларуси Олег Железняков. Он посвятил «Песнярам» без ложной скромности полжизни и недавно был удостоен высокой правительственной награды – медали Франциска Скорины.

Олег Железняков, ведущий солист ансамбля «Песняры»:

В «Песнярах» я работаю уже почти 20 лет, мой музыкальный жизненный путь начался очень давно. Я к этому все время шел и шел. Занимался, трудился много. И, конечно, в «Песнярах» это особенная работа, здесь нужно не только быть хорошим музыкантом, но и хорошим человеком. Одна из его любимых песен – на родном языке, поэтому звучит особенно трогательно.

А вот Сергей Горбацкий всегда может «запилить» крутое соло на гитаре. «Колядачкі» такая песня. Но петь не буду.

Виртуоз признается, что его путь в государственный ансамбль был тернистый, но очень музыкальный. Все началось с ВИА «Спецназ» и хита «Офицерская дружба».

Сергей Горбацкий, музыкант ансамбля «Песняры»:

Выпускник любого заведения военного постсоветского пространства считает за честь ее знать и включать в свои плейлисты. А потом раздался звонок Ромы Козырева, нашего директора. «Серега, не хочешь ли ты попробоваться в «Песнярах»?» Я ехал за рулем. Стоп. Завернул в ближайший переулочек, остановился, чтобы подумать, что это я сейчас услышал. Конечно, да!

Большинство из них выросло на любимых композициях, которые исполнять сегодня для сотен тысяч белорусов и россиян для них за честь. Сохраняя песенный фонд, они выпускают новые альбомы, создают яркие концертные программы, принимают участие в самых престижных мероприятиях и активно гастролируют по нашей стране и за рубежом. Роман Козырев:

В этом году вышла наша новая песня «Ты есть» на стихи нашего классика, поэта Олега Жукова, с которым мы дружим. Несмотря на то, что ему 86 лет, он говорит: делайте современно, в современной стилистике. Потому что «Песняры» всегда были современными. И я согласен с ним абсолютно. «Песняры» в то время всегда звучали вместе с музыкальной атмосферой, тенденциями того времени. Поэтому сейчас это не исключение. Они не должны быть каким-то ретро-коллективом. Мы должны идти в ногу со временем, в ногу с музыкальными традициями. Но, конечно же, не отходить от тех традиций многоголосья, качественного звука, живого исполнения. Те традиции, которые были заложены Владимиром Мулявиным. В таких современных ритмах хочу выпустить целый альбом. Может быть, он как-то будет называться «Песняры другие». Что-то в таком духе, чтобы были песни, которые откликаются также у молодого поколения, чтобы у каждого поколения белорусов были свои «Песняры».

Премьера новой песни «Ты есть» недавно состоялась на главных каналах страны. Но это только начало. Несмотря на новаторство, дух тех самых «Песняров», которых мы помним с детства, здесь ощущается до сих пор.

Роман Козырев:

Мы с вами находимся в историческом месте. Это студия ансамбля «Песняры», в которой последние годы своей жизни работал Владимир Мулявин. Под его руководством проектировали студию, оснащали эту студию. Здесь до сих пор очень много раритетной аппаратуры, здесь есть инструменты, на которых играли артисты ансамбля «Песняры». Замечательный, здесь можно видеть ронд «Юпитер». Похожий инструмент был у группы Pink Floyd. Восьмидорожечный магнитофон мы специально оставили как напоминание о том, в каких условиях в то время люди писали альбомы, писали записи. Это восемь дорожек. Сейчас мы имеем больше 100 и до бесконечности дорожек. Пожалуйста, записывай. В то время их было только 8, и нужно было уместить весь ансамбль в эту запись.

Главная гордость – памятный микрофон, который еще слышал тенор Владимира Георгиевича. Роман Козырев:

Микрофон Владимира Мулявина – известный очень, раритетный, очень дорогой микрофон, который в единственном экземпляре в нашей стране находится у нас в студии. И к юбилею Владимира Мулявина, его 80-летию, мы собрали не только раритетные пластинки, мы бросили своеобразный клич среди поклонников ансамбля «Песняры» в социальных сетях. И нам приходили пластинки из очень многих стран, из России. Огромное количество пришло отзывов. Из Беларуси люди присылали бандеролями пластинки. Вот, мы оформили замечательную студию из лучших альбомов ансамбля «Песняры».