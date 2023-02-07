Гунби – традиционная китайская живопись. Посмотрите, какую выставку открыли в Национальной библиотеке

Валентина Тарасевич, директор научно-образовательного центра «Яотянь»:

Нужно смотреть с воодушевлением, с настроением, чтобы проникнуться всеми чувствами, которые впитали в себя эти работы.

Еще некоторое время назад такие произведения искусства можно было увидеть исключительно в императорских покоях и дворцах богатых вельмож. А сегодня традиционная китайская живопись доступна не только жителям Поднебесной, но и всем посетителям Национальной библиотеки Беларуси.

Виктор Пшибытко, заместитель генерального директора – директор по информационным ресурсам и обслуживанию пользователей Национальной библиотеки Беларуси:

Национальная библиотека Беларуси традиционно уделяет большое внимание выставочной деятельности, и, конечно, у нас тесные связи с Китайской Народной Республикой. На протяжении последних 10 лет ежегодно в библиотеке проходит выставка, посвященная теме традиционного китайского искусства. Сегодняшняя выставка – это новое направление, открывается она впервые. Совместно с научно-образовательным центром «Яотянь» мы открываем выставку традиционной китайской живописи в технике гунби.

Директор научно-образовательного центра «Яотянь» поздравила гостей с Новым годом по китайскому календарю и рассказала подробнее о древнейшем из искусств и его чертах: изысканном языке образов и символичности, глубоком смысле и многослойности. Экспозиция стала прекрасным подарком для минчан к Празднику Весны, а именно так в восточной культуре называют Новый год. Виктор Пшибытко:

Для Беларуси является традицией отмечать Новый год три раза – по новому стилю, старому и по китайскому календарю. Эта выставка посвящена как раз празднованию Нового года по китайской традиции.

Ну а куда древнейшая культура без народной музыки, традиционной китайской гимнастики и боевых искусств? Глубже ощутить гармонию и баланс помогла мелодия на эрху ­– китайской скрипке – в исполнении студентки Лоянского университета, аспирантки БГУКИ Се Цзивень.

Се Цзивень, музыкант:

Я начала играть на эрху в 9 лет. Мое увлечение музыкой поддержали родители, я очень люблю этот инструмент. Учусь на четвертом курсе, в Беларусь приехала на стажировку. Но долгое время не было возможности выехать, поэтому я здесь продолжила свое образование. От экспозиции гостья из Поднебесной осталась в восторге!

Се Цзивень:

Выставка мне очень нравится! Невероятно красиво, потрясающие краски, все очень хорошо оформлено. И когда я смотрю на эти картины, то невольно думаю о Китае.

С нотками ностальгии, но искренне и проникновенно. Слова нашей героини очень созвучны тонкой живописи – с изящными линиями и размытым фоном. Основные сюжеты гунби – это, конечно, цветы, но в этой технике можно рисовать портреты, а также птиц и рыб. Особенно красиво получаются пушистые звери.

Прожилочка выделяется. Условно принято, что она выделяется именно водяной линией. Оригинальные кисти из Китая, минеральные краски и рисовая бумага «Крылья цикады». Мастер-класс для всех желающих провела идейный вдохновитель проекта и автор многих работ ­– Наталья Клепикова.

Наталья Клепикова, преподаватель живописи, гунби:

Дело в том, что это направление живописи не так сильно распространено. Я к нему пристрастилась, встретившись с российской художницей. Побывав на ее мастер-классе, я поняла, что это оно. Просто оно, и все. Потихоньку начала сама работать, в Москву ездить на мастер-классы, к китайским художникам ездили. Сегодня попробовать себя в гунби может любой желающий. Основу картины составляет контурный рисунок, расписывающийся потом с помощью знакомых акварелистам «отмывок» минеральными красками. Краски наносят во много слоев, что придает работе воздушность и сказочную дымку. Готовая работа выглядит немного декоративно, но не теряет от этого своего очарования.

Наталья Клепикова:

Кто-то любит масло, кому-то по душе акварель, кто-то в китайской живописи выделит для себя направление се-и. мне нравится гунби. Я люблю работать с этими тонкими моментами, именно тонкими. Здесь надо терпение, усидчивость. Люди разные. Холерикам это сложновато. Это очень медитативный процесс. Я очень часто справляюсь с проблемами, именно когда беру кисточку в руки.