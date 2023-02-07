Красный цвет отпугивает дракона-демона, а главное блюдо – пельмени. Китайцы рассказали о новогодних традициях

新年快乐

Син ньен куай ле! В переводе с китайского эта фраза означает «Счастливого Нового года!» В столичной филармонии состоялся концерт по случаю празднования этого события. Символ 2023-го – Черный Водяной Кролик. Миролюбивый добродушный зверь покровительствует людям с похожим мягким нравом.

Фан Хунчжао, заместитель председателя Ассоциации организаций китайских соотечественников «Хуацяо»:

В истории Беларуси этой первый раз. Сюда приглашен наш Чрезвычайно и Уполномоченный Посол. И основные официальные лица с белорусской стороны тоже будут. Китайский Новый год – самый важный для китайцев. Вы слышите национальные музыкальные инструменты, китайскую музыку. Чайная церемония, каллиграфия.

На праздничном концерте оркестр играл традиционную музыку Поднебесной. Каждое торжество китайский народ проводит согласно старинным традициям. Чжан Хуншань, фольклорист, кандидат наук и доцент филологического факультета БГУ, приехал в Минск более 12 лет назад и увлекся обычаями нашей страны. Это была любовь с первого взгляда.

Чжан Хуншань, кандидат филологических наук, доцент филологического факультета БГУ:

В Беларуси люди очень добрые, ваша природа красивая. После магистратуры я еще изучал аспирантуру, занимался вашей фольклористикой. Я уже изучил многое из вашей культуры, переводил на китайский язык. Я хочу, чтобы больше китайцев знали о Беларуси. О белорусской культуре и о белорусском народе. Я уже изучил ваши народные песни, народные танцы, какие церемонии, какие обряды. Я думаю, это очень интересно.

Китайцы называют свой Новый год по восточному календарю Праздником Весны. Его дата отличается от нашей, а история берет начало более 4 000 лет назад. Лунный календарь гласит, что год стартует на вторую новую Луну после зимнего солнцестояния. По этой причине дата торжества меняется. В 2023 году его отметили 22 января. Однако празднования продолжатся около 15 дней.

Чжан Хуншань:

Сейчас это у нас зима, можно собирать всех родственников в доме. Новогодние дни – период, когда воссоединяется семья. Родственники съезжаются из разных мест, собираются представители всех поколений и почитают дух предков. Чжан Хуншань:

Если самое интересное – это церемония. Это красный конверт, внутри – деньги. Старшие передают младшим.

Согласно легенде, некий демон охотился на детей, и однажды родители одного из них спрятали под подушкой монеты и попросили высшие силы защитить чадо. Злодей пришел за добычей, но сияние монет ослепило его, и он удалился. С тех пор принято класть под подушку «хунбао» – конверты с деньгами. Сумма может быть любой, главное – избегать «четверки», символизирующей смерть. Этот презент преподносят как пожелание благополучия и процветания. Конверты оформляются ярко, поздравления зачастую вытиснены крупными золотыми иероглифами. Обычно они красного цвета, самого популярного в Китае. Он несет удачу и счастье. Чжан Хуншань:

Один миф называется Ньян Шу. Эти монстры едят детей, но боятся красного цвета. У нас дома украшены красным, монстры очень боятся этого цвета и не пойдут в дом.

Стол в новогоднюю ночь должен ломиться от еды, и обязательно на нем стоят традиционные блюда, приготовленные по старинным рецептам. Чжан Хуншань:

В китайский Новый год на столе обязательно нужно есть рыбу или птицу, еще свинину, говядину, разные овощи. В Новый год у нас есть китайское блюдо, я думаю, во всем мире знают это блюдо – это пельмени.