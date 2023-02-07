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Красный цвет отпугивает дракона-демона, а главное блюдо – пельмени. Китайцы рассказали о новогодних традициях

07 февраля 2023 09:37
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新年快乐

Красный цвет отпугивает дракона-демона, а главное блюдо – пельмени. Китайцы рассказали о новогодних традициях-1

Син ньен куай ле!

В переводе с китайского эта фраза означает «Счастливого Нового года!» В столичной филармонии состоялся концерт по случаю празднования этого события. Символ 2023-го – Черный Водяной Кролик. Миролюбивый добродушный зверь покровительствует людям с похожим мягким нравом.

Красный цвет отпугивает дракона-демона, а главное блюдо – пельмени. Китайцы рассказали о новогодних традициях-4

Фан Хунчжао, заместитель председателя Ассоциации организаций китайских соотечественников «Хуацяо»:
В истории Беларуси этой первый раз. Сюда приглашен наш Чрезвычайно и Уполномоченный Посол. И основные официальные лица с белорусской стороны тоже будут. Китайский Новый год – самый важный для китайцев. Вы слышите национальные музыкальные инструменты, китайскую музыку. Чайная церемония, каллиграфия. 

Красный цвет отпугивает дракона-демона, а главное блюдо – пельмени. Китайцы рассказали о новогодних традициях-7

На праздничном концерте оркестр играл традиционную музыку Поднебесной. Каждое торжество китайский народ проводит согласно старинным традициям. Чжан Хуншань, фольклорист, кандидат наук и доцент филологического факультета БГУ, приехал в Минск более 12 лет назад и увлекся обычаями нашей страны. Это была любовь с первого взгляда.

Красный цвет отпугивает дракона-демона, а главное блюдо – пельмени. Китайцы рассказали о новогодних традициях-10

Чжан Хуншань, кандидат филологических наук, доцент филологического факультета БГУ:
В Беларуси люди очень добрые, ваша природа красивая. После магистратуры я еще изучал аспирантуру, занимался вашей фольклористикой. Я уже изучил многое из вашей культуры, переводил на китайский язык. Я хочу, чтобы больше китайцев знали о Беларуси. О белорусской культуре и о белорусском народе. Я уже изучил ваши народные песни, народные танцы, какие церемонии, какие обряды. Я думаю, это очень интересно. 

Красный цвет отпугивает дракона-демона, а главное блюдо – пельмени. Китайцы рассказали о новогодних традициях-13

Китайцы называют свой Новый год по восточному календарю Праздником Весны. Его дата отличается от нашей, а история берет начало более 4 000 лет назад. Лунный календарь гласит, что год стартует на вторую новую Луну после зимнего солнцестояния. По этой причине дата торжества меняется. В 2023 году его отметили 22 января. Однако празднования продолжатся около 15 дней.

Красный цвет отпугивает дракона-демона, а главное блюдо – пельмени. Китайцы рассказали о новогодних традициях-16

Чжан Хуншань:
Сейчас это у нас зима, можно собирать всех родственников в доме. 

Новогодние дни – период, когда воссоединяется семья. Родственники съезжаются из разных мест, собираются представители всех поколений и почитают дух предков.

Чжан Хуншань:
Если самое интересное – это церемония. Это красный конверт, внутри – деньги. Старшие передают младшим.

Красный цвет отпугивает дракона-демона, а главное блюдо – пельмени. Китайцы рассказали о новогодних традициях-19

Согласно легенде, некий демон охотился на детей, и однажды родители одного из них спрятали под подушкой монеты и попросили высшие силы защитить чадо. Злодей пришел за добычей, но сияние монет ослепило его, и он удалился. С тех пор принято класть под подушку «хунбао» – конверты с деньгами. Сумма может быть любой, главное – избегать «четверки», символизирующей смерть. Этот презент преподносят как пожелание благополучия и процветания. Конверты оформляются ярко, поздравления зачастую вытиснены крупными золотыми иероглифами. Обычно они красного цвета, самого популярного в Китае. Он несет удачу и счастье.

Чжан Хуншань:
Один миф называется Ньян Шу. Эти монстры едят детей, но боятся красного цвета. У нас дома украшены красным, монстры очень боятся этого цвета и не пойдут в дом.

Красный цвет отпугивает дракона-демона, а главное блюдо – пельмени. Китайцы рассказали о новогодних традициях-22

Стол в новогоднюю ночь должен ломиться от еды, и обязательно на нем стоят традиционные блюда, приготовленные по старинным рецептам.

Чжан Хуншань:
В китайский Новый год на столе обязательно нужно есть рыбу или птицу, еще свинину, говядину, разные овощи. В Новый год у нас есть китайское блюдо, я думаю, во всем мире знают это блюдо – это пельмени. 

Красный цвет отпугивает дракона-демона, а главное блюдо – пельмени. Китайцы рассказали о новогодних традициях-25

Самое главное – «цяоцзы», пельмени с особым типом защипывания теста и оригинальными начинками. Их принято лепить совместно всем членам семьи. Еще одно важное блюдо – печенье из клейкого риса под названием «наньгао». Деликатесные блюда из рыбы в эту ночь должны также обязательно быть в меню, они привлекут богатство. Рыбу нужно готовить целиком и есть по-особенному: половину – в уходящем году, половину – в наступившем.

Празднование китайского Нового года нельзя представить и без массовых гуляний, часть которых – зрелищное шоу. Фестиваль празднуется не только в Китае, но и в Гонконге, Макао, Тайване, некоторых других азиатских странах, а также в китайских кварталах в США, Канаде, Великобритании и Австралии. 

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# Новый год # Культура # Фан Хунчжао # Чжан Хуншань # Фотофакт

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