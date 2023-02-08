Каждая работа Ващенко – ещё один его ребёнок. Выставка «Династия» работает в галерее «Дворец искусств»

На днях в Республиканской картинной галерее «Дворец искусств» открылась выставка «Династия», которая посвящена 95-летию народного художника Беларуси Гавриила Ващенко. В экспозиции представлены знаковые работы из фондов Национального художественного музея, Центра современного искусства, а также из личной коллекции семьи художника.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

Прекрасный человек, мы все его очень хорошо помним. Мы помним его ярким, открытым, живым. Когда я иду по этой выставке и смотрю часть, посвященную именно Гавриилу Харитоновичу, я слышу его слова, его размеренный голос, его любовь, которая звучит в это голосе. Каждая его работа – это его детище, просто еще один его ребенок, которому он давал огромное количество сил, энергии. И главное – каждый раз думал о том, что он рисует.

Работы мастера уже давно вошли в золотой фонд изобразительного искусства Беларуси. Он работал в области станковой и монументальной живописи, ряд картин посвятил событиям прошлого и историческим личностям. Будучи выходцем из полесской глубинки, особое место в работах Гавриила Харитоновича занимает образ родной земли.

Константин Ващенко, художник:

Полесье – действительно очень дивный край. Мы с ним ездили. Кстати, с отцом мы много путешествовали. У нас был катер, и мы путешествовали по рекам, ходили пешком. Это было очень увлекательно и интересно. Самое главное – он открыл красоту этой земли, края, где жил. Знаковая работа из коллекции Национального художественного музея, как раз мое Полесье. Даже реальные люди здесь присутствуют на фоне Припяти, его любимой реки. Один из людей, мальчик, которого держат, – это позировал я. Я достаточно часто позировал. Тут присутствует летящий бусел с раскрытыми крыльями. Это уже стало символом Беларуси. В принципе он первым его и сделал. Гавриила Ващенко называют создателем янтарного пейзажа, который отличается теплым колоритом и преобладанием золотистых тонов.

Константин Ващенко:

Работа называется «Костик». Это я, когда мне было 11 лет. Здесь он применил такой интересный прием, как обратную перспективу. Как на иконах. Картину потом купил Национальный художественный музей, и про нее делали передачу по телевизору. Прихожу я со школы домой, получив двойку по математике, и тут показывают по телевизору мой портрет. Диктор говорит: видно, хороший мальчик. Мне так стыдно было.

Также на выставке свои работы представили сын Константин Ващенко и внучка Ангелина, которая, к слову, еще учится на факультете графики, но уже принимает участие в выставках и даже иллюстрирует печатные издания. Ее работы – это продолжение фантастического мира детских книг и впечатлений от картин дедушки, окружавших ее с детства.

Наталья Шарангович:

Ангелина, внучка, которая пока еще даже не закончила Академию искусств, тоже философична в своем творчестве, я уверена. Она же росла под крылом своего деда. Она помнит его рассуждения, она не могла мыслить поверхностно. Даже в ее студенческих работах я вижу желание найти какой-то контекст, увидеть подтекст, поставить вопрос. Кроме того, что она, конечно, владеет очень хорошим графическим мастерством. Это здорово, когда мы можем говорить, что на наших глазах разворачивается история семьи. История в образах, история во времени. Ив перелом этого времени, и в изменении творческого языка. Мне кажется, понятие того, что у нас есть творческие династии, пора уже давно вводить в обиход и говорить о том, что это здорово. Здорово, что у нас формируются интеллигенты уже в третьем поколении. Надеюсь, потом они будут еще и в четвертом. Ведь именно таким образом всегда формируется культурная нация.