Прямой эфир

Павел Латушка пра спектакль аб Шагале: «Амбасадар Францыі ў Беларусі нам дапамог перакласці назву на французскую мову»

21 февраля 2020 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шагал танчыць… Купалаўскі тэатр вярнуўся да традыцыі ладзіць спектаклі без слоў. Прэм’ера адметнай пастаноўкі  пра жыццё і творчасць Марка Шагала адбудзецца 14 сакавіка.  Харэаграфічны спектакль пад назвай «En souvenir de Шагал» («Успамінаючы Шагала») увасобіць расійская каманда на чале з рэжысёрам  Сяргем Зямлянскім.

Госці праграмы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральны дырэктар Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы – Павел Латушка, актрыса тэатра – Валяціна Гарцуева.

Паставяць «Паўлінку» у Вязынцы і ўзнавяць спектакль «Немой». Латушка распавёў пра прэм’еры Купалаўскага

Павел Латушка, генеральны дырэктар Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы:
Шагал – гэта вельмі важная для Беларусі тэма. Вялікі мастак, які нарадзіўся на беларускай зямлі, праславіў Беларусь, у тым ліку. Стаў вядомы ўсяму свету. Ён належыць і беларускаму, і яўрэйскаму, і яўрэйскаму народу. Дарэчы, я сутыкаўся неаднойчы ў Францыі з меркаваннем,што гэта мастак, які звязаны з Расіяй. Я думаю, што час збіраць камяні і ізноў паказываць, што Шагал нарадзіўся на беларускай зямлі. Гэты спектакль мы плануем паказваць і па-за межамі Беларусі.

Таму і французская назва?

Павел Латушка:
Французска-беларуская назва. Дарэчы, амбасадар Францыі ў Беларусі Канэс канчаткова нам дапамог перакласці гэтую назву на французскую мову. Шагал – гэта агульнавядомае ўжо слова, прозвішча. І ён будзе гучаць па-беларуску.

Павел Латушка пра спектакль аб Шагале: «Амбасадар Францыі ў Беларусі нам дапамог перакласці назву на французскую мову» -1

# Театр # Культура # Павел Латушко

Другие новости рубрики

Все новости
Самый необдуманный поступок – выбор профессии. Роман Мотульский в 10 честных ответах на неожиданные вопросы
20 февраля 2020 15:07

Самый необдуманный поступок – выбор профессии. Роман Мотульский в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий
20 февраля 2020 10:08

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий

По инициативе местных жителей в Логойске появится музей имени братьев Тышкевичей
20 февраля 2020 06:52

По инициативе местных жителей в Логойске появится музей имени братьев Тышкевичей