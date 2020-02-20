По инициативе местных жителей в Логойске появится музей имени братьев Тышкевичей

Новости Беларуси. В Логойске появится историко-краеведческий музей имени братьев Тышкевичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что инициативу проявили сами жители района.

О значимости семьи Тышкевичей, как для города, так и для страны, говорить излишне. Чего стоит только открытый братьями в середине 19-го века первый в Беларуси историко-археологический музей в Логойске.

Создание нынешнего проекта – это в какой-то степени дань памяти историческим личностям, которые, по сути, являются визитной карточкой древнего города.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Это проект, который покажет все богатство палитры культуры и истории родного края, конечно, он будет интересен тем туристам, котороые посещают Минскую область, школьникам, которые познают историю своей малой родины. Сегодня мы договорилиcь о проработке стоимости этого проекта, о проработке механизма финансирования, и, безусловно, эту инициативу, культурную инициативу, которая родилась на Логойщине, поддержим.