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По инициативе местных жителей в Логойске появится музей имени братьев Тышкевичей

20 февраля 2020 06:52
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Новости Беларуси. В Логойске появится историко-краеведческий музей имени братьев Тышкевичей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что инициативу проявили сами жители района. 

По инициативе местных жителей в Логойске появится музей имени братьев Тышкевичей-1

О значимости семьи Тышкевичей, как для города, так и для страны, говорить излишне. Чего стоит только открытый братьями в середине 19-го века первый в Беларуси историко-археологический музей в Логойске.

По инициативе местных жителей в Логойске появится музей имени братьев Тышкевичей-4

Создание нынешнего проекта – это в какой-то степени дань памяти историческим личностям, которые, по сути, являются визитной карточкой древнего города.  

По инициативе местных жителей в Логойске появится музей имени братьев Тышкевичей-7

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Это проект, который покажет все богатство палитры культуры и истории родного края, конечно, он будет интересен тем туристам, котороые посещают Минскую область, школьникам, которые познают историю своей малой родины. Сегодня мы договорилиcь о проработке стоимости этого проекта, о проработке механизма финансирования, и, безусловно, эту инициативу, культурную инициативу, которая родилась на Логойщине, поддержим.

По инициативе местных жителей в Логойске появится музей имени братьев Тышкевичей-10



Ещё несколько культурных проектов, которые призваны привлечь туристов, в том числе иностранных, появятся в Минской области в ближайшее время. Например, реконструкция мемориального комплекса «Хатынь» Логойского района или создание музея хлеба в Несвиже. 

# Музеи Минска # Культура # Юрий Бондарь # Фотофакт

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