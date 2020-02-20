Самый необдуманный поступок – выбор профессии. Роман Мотульский в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов: Легко ли Вас довести до слёз?

Вадим Щеглов: С каким писателем хотели бы встретиться лично?

Вадим Щеглов: Что Вы сейчас читаете?

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

Фильм или книга?

Роман Мотульский:

Книга.

Вадим Щеглов:

Какое качество больше всего цените в людях?

Роман Мотульский:

Порядочность.

Вадим Щеглов:

У Вас есть электронная книга?

Роман Мотульский:

Да.

Вадим Щеглов:

Самый необдуманный поступок в Вашей жизни?

Роман Мотульский:

Выбор профессии.

Вадим Щеглов:

О чем Вы никогда не расскажете прессе?

Роман Мотульский:

Много очень чего.