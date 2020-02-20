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Самый необдуманный поступок – выбор профессии. Роман Мотульский в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

20 февраля 2020 15:07
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Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Герой нашего времени?

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:
Айтишник.

Вадим Щеглов:
Что Вы сейчас читаете?

Роман Мотульский:
Айзека Азимова.

Вадим Щеглов:
С каким писателем хотели бы встретиться лично?

Роман Мотульский:
С поэтом: Высоцким.

Вадим Щеглов:
Легко ли Вас довести до слёз?

Роман Мотульский:
Очень сложно.

Самый необдуманный поступок – выбор профессии. Роман Мотульский в 10 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Фильм или книга?

Роман Мотульский:
Книга.

Вадим Щеглов:
Какое качество больше всего цените в людях?

Роман Мотульский:
Порядочность.

Вадим Щеглов:
У Вас есть электронная книга?

Роман Мотульский:
Да.

Вадим Щеглов:
Самый необдуманный поступок в Вашей жизни?

Роман Мотульский:
Выбор профессии.

Вадим Щеглов:
О чем Вы никогда не расскажете прессе?

Роман Мотульский:
Много очень чего.

Вадим Щеглов:
Последнее слово всегда за мужчиной?

Роман Мотульский:
Да.

# Книги # Культура # Роман Мотульский

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