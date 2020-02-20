Самый необдуманный поступок – выбор профессии. Роман Мотульский в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Герой нашего времени?
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:
Айтишник.
Вадим Щеглов:
Что Вы сейчас читаете?
Роман Мотульский:
Айзека Азимова.
Вадим Щеглов:
С каким писателем хотели бы встретиться лично?
Роман Мотульский:
С поэтом: Высоцким.
Вадим Щеглов:
Легко ли Вас довести до слёз?
Роман Мотульский:
Очень сложно.