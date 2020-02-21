Прямой эфир

Паставяць «Паўлінку» у Вязынцы і ўзнавяць спектакль «Немой». Латушка распавёў пра прэм’еры Купалаўскага

21 февраля 2020 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Якія прем’еры ўбачаць глядачы ў 2020 годзе на сцэне Купалаўскага, распавялі ў праграме «Новое утро» на РТР-Беларусь

Павел Латушка пра спектакль аб Шагале: «Амбасадар Францыі ў Беларусі нам дапамог перакласці назву на французскую мову»

Павел Латушка, генеральны дырэктар Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы:
«Тутэйшыя» – гэта будзе новая пастаноўка. Дарэчы, на тэхнічным савеце Купалаўскага тэатра ўжо мы зацвердзілі сцэнаграфію і акцёрскі склад гэтага спектакля. Я думаю,што гэтабудзе падзея для тэатральнага жыцця нашай краіны.

А будзе адрознівацца ад..?

Павел Латушка:
Я думаю, што лепш запытацца ў рэжысёра гэтага спектакля, якім будзе з’яўляцца ізноў Мікалай Пінігін. Бо ён ставіў першы спектакль «Тутэйшыя» яшчэ ў 90-ых. Далей – «Ідылія» Дуніна-Марцінкевіча. Мы плануем узнавіць спектакль «Немой» Аляксандра Гарцуева да Дня Перамогі. Гэты спектакль быў вельмі папулярны і з’яўляецца ў некалькіх намінацыях лаурэатам Нацыянальнай тэатральнай прэміі. І будзе шэраг іншых праектаў. 14 верасня будзе пастаноўка, звязаная з юбілеем, стагоддзем нашага тэатра. І будуць таксама пастаноўкі «Купалаўскі каля Ратушы», «Купалаўскі ў Нясвіжы», у гасцях у Вялікага тэатра оперы і балета вечары. Мы плануем паставіць «Паўлінку» у Вязынцы.

Паставяць «Паўлінку» у Вязынцы і ўзнавяць спектакль «Немой». Латушка распавёў пра прэм’еры Купалаўскага-1

# Театр # Культура # Павел Латушко

Другие новости рубрики

Все новости
Павел Латушка пра спектакль аб Шагале: «Амбасадар Францыі ў Беларусі нам дапамог перакласці назву на французскую мову»
21 февраля 2020 11:20

Павел Латушка пра спектакль аб Шагале: «Амбасадар Францыі ў Беларусі нам дапамог перакласці назву на французскую мову»

Самый необдуманный поступок – выбор профессии. Роман Мотульский в 10 честных ответах на неожиданные вопросы
20 февраля 2020 15:07

Самый необдуманный поступок – выбор профессии. Роман Мотульский в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий
20 февраля 2020 10:08

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий