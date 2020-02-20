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Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий

20 февраля 2020 10:08
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Помидорный рай! Татарская столица! Место, где много веков живут, как одна семья, разные конфессии.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -1

Марина Позняк, старший научный сотрудник УК «Ивьевский музей национальных культур»:
У нас насчитывается где-то около 70 процентов католиков, православных чел 500-600, 520 мусульман, а иудей у нас 1.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -3

Анна Радкевич, местный житель:
Католички повыходили за мусульман, всё же перемешалось.   

Ивье упоминается в хронике еще в 1444 году. В народе говорят, что живописное  местечко прозвали так из-за широких ив. С тех времен на этих землях прописался Петропавловский костёл. Жемчужина виленского барокко. На входе вас встречает скульптура Христа.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -5

Внутри сопровождает величественный орган.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -7

Ксёндз Ян Гавецкий, настоятель костёла святых апостолов Петра и Павла:
Он 10-голосый, каждая из этих трубок выдаёт свой голос, вместе, когда включаются регистры, складывается такой красивый хор. При костеле в XVIII веке была достроена каплица, там размещена копия образа Матери Божьей Великой. Люди сердцем стремятся к Матери Божьей, поделиться с ней своими земными проблемами.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -9

Эксклюзив Ивья – деревянная мечеть 1882 года. Деньги на её строительство пожертвовала графиня Эльвира Замойская из Варшавы. Святыня пережила все войны и собирает на молитву белорусских татар.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -11

На стенах мугиры, но не ради поклона, а для украшения.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -13
Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -14

Иван Шабанович, председатель мусульманской религиозной общины:
Почему мусульмане во время молитвы обращены лицом в сторону Мекки? Потому что в Мекке находится первая на земле мусульманская мечеть. Она была построена пророком Авраамом ещё до нашей эры.    

С легкой руки Витовта Ивье стало для татар малой родиной. В 1395 году князь ВКЛ пригласил войско Тохтамыша  – хана Золотой Орды, чтобы защищаться от набегов тевтонцев и крестоносцев.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -16

За 6 веков мусульмане подзабыли родной язык, но научили выращивать томаты своих соседей.

Иван Шабанович:
Наш стандартный парник, будем выращивать редиску, потом убираем и высаживаем помидоры. Никаких рецептов, заклинаний нет, только молитва.  

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -18

В татарском меню – хрустящие закатки, драники, пироги, бабка, щи. Почти белорусская кухня, только без свинины.

Анна Радкевич:
Ещё у них пельмени, но они зовут колдуны, если чел умрет, то у них обязательно, чтобы были колдуны.

Марина Позняк:
Интересным блюдом является гальма из мёда, сливочного масла и муки. На их праздники мы также можем попробовать эти блюда. Потому что у нас так принято, что мы вместе отмечаем даже Пасху.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -20

В музее национальных культур, единственном в Беларуси, татарский зал привлекает, не меньше батлейки. Традиционный гардероб, рукописные молитвенники – хамаилы и ретро-фото окунают в историю.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -22

К слову, не потеряться в колорите туристам поможет памятник Дружбы конфессий на центральной площади. На 4 стелах – Коран, звезда Давида, Пресвятая Богородица и Иоанн Павел II.  

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -24
Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -25

Жанна Радецкая, ремесленник:
У памятника 4 конфессиям все собираются, поздравляют друг другу и идут праздновать к озеру.

Ивье издавна было местечком торговым. Славилось своими ремесленниками, аптекарями, адвокатами. Кирмаши разбавлял еврейский театр. В память о былых временах самобытная застройка. Улица Карла Маркса, хоть и перестраивалась в 1929 году после пожара и не раз меняла название, своего лица не потеряла.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -27

Марина Позняк:
Почти все дома – еврейские. Двери этих домов выходят на улицу. Дело в том, что в первой половине дома всегда размещались магазины, мастерские. Все эти дома имели подвальные помещения, где также работали мастера и ремесленники.

Один из таких домов 25 лет назад стал храмом в честь мученика Гавриила Белостокского.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -29

В нём – Казанская икона Божьей матери, которая сделала 112 витков вокруг земли. Космический подарок уроженца Ивья Виктора Шутова.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -31

Неподалеку больше века бьёт благодатный источник. Ровно столько сюда не зарастает народная тропа.

Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -33
Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий -34

Отец Вячеслав Пашкевич, настоятель храма  в честь святого мученика младенца Гавриила Белостокского:
Лет 10 назад мы его освятили в честь Архангела Михаила. У нас много конфессий. Архангела Михаила  почитают все и любят все.

Анна Радкевич:
Старые люди зовут на Миге.  Потому что эту криницу сделал немец в 14-ом году.

Анна Прокофьевна не может нарадоваться, что возле дома недавно прописались аисты. Значит, ждать хороших новостей.

Анастасия Макеева,СТВ:
А когда у вас свадьба, песни татарские поёте или белорусские?

Иван Шабанович:
Белорусские, русские, польские. «Нясе Гала воду», «Цячэ вада ў ярок».

# Год малой родины

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