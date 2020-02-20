Икона из космоса, громадный орган и старинная мечеть. Побывали в Ивье – городе четырёх конфессий

Помидорный рай! Татарская столица! Место, где много веков живут, как одна семья, разные конфессии.

Марина Позняк, старший научный сотрудник УК «Ивьевский музей национальных культур»:

У нас насчитывается где-то около 70 процентов католиков, православных чел 500-600, 520 мусульман, а иудей у нас 1.

Анна Радкевич, местный житель:

Католички повыходили за мусульман, всё же перемешалось. Ивье упоминается в хронике еще в 1444 году. В народе говорят, что живописное местечко прозвали так из-за широких ив. С тех времен на этих землях прописался Петропавловский костёл. Жемчужина виленского барокко. На входе вас встречает скульптура Христа.

Внутри сопровождает величественный орган.

Ксёндз Ян Гавецкий, настоятель костёла святых апостолов Петра и Павла:

Он 10-голосый, каждая из этих трубок выдаёт свой голос, вместе, когда включаются регистры, складывается такой красивый хор. При костеле в XVIII веке была достроена каплица, там размещена копия образа Матери Божьей Великой. Люди сердцем стремятся к Матери Божьей, поделиться с ней своими земными проблемами.

Эксклюзив Ивья – деревянная мечеть 1882 года. Деньги на её строительство пожертвовала графиня Эльвира Замойская из Варшавы. Святыня пережила все войны и собирает на молитву белорусских татар.

На стенах мугиры, но не ради поклона, а для украшения.

Иван Шабанович, председатель мусульманской религиозной общины:

Почему мусульмане во время молитвы обращены лицом в сторону Мекки? Потому что в Мекке находится первая на земле мусульманская мечеть. Она была построена пророком Авраамом ещё до нашей эры. С легкой руки Витовта Ивье стало для татар малой родиной. В 1395 году князь ВКЛ пригласил войско Тохтамыша – хана Золотой Орды, чтобы защищаться от набегов тевтонцев и крестоносцев.

За 6 веков мусульмане подзабыли родной язык, но научили выращивать томаты своих соседей. Иван Шабанович:

Наш стандартный парник, будем выращивать редиску, потом убираем и высаживаем помидоры. Никаких рецептов, заклинаний нет, только молитва.

В татарском меню – хрустящие закатки, драники, пироги, бабка, щи. Почти белорусская кухня, только без свинины. Анна Радкевич:

Ещё у них пельмени, но они зовут колдуны, если чел умрет, то у них обязательно, чтобы были колдуны. Марина Позняк:

Интересным блюдом является гальма из мёда, сливочного масла и муки. На их праздники мы также можем попробовать эти блюда. Потому что у нас так принято, что мы вместе отмечаем даже Пасху.

В музее национальных культур, единственном в Беларуси, татарский зал привлекает, не меньше батлейки. Традиционный гардероб, рукописные молитвенники – хамаилы и ретро-фото окунают в историю.

К слову, не потеряться в колорите туристам поможет памятник Дружбы конфессий на центральной площади. На 4 стелах – Коран, звезда Давида, Пресвятая Богородица и Иоанн Павел II.

Жанна Радецкая, ремесленник:

У памятника 4 конфессиям все собираются, поздравляют друг другу и идут праздновать к озеру. Ивье издавна было местечком торговым. Славилось своими ремесленниками, аптекарями, адвокатами. Кирмаши разбавлял еврейский театр. В память о былых временах самобытная застройка. Улица Карла Маркса, хоть и перестраивалась в 1929 году после пожара и не раз меняла название, своего лица не потеряла.

Марина Позняк:

Почти все дома – еврейские. Двери этих домов выходят на улицу. Дело в том, что в первой половине дома всегда размещались магазины, мастерские. Все эти дома имели подвальные помещения, где также работали мастера и ремесленники. Один из таких домов 25 лет назад стал храмом в честь мученика Гавриила Белостокского.

В нём – Казанская икона Божьей матери, которая сделала 112 витков вокруг земли. Космический подарок уроженца Ивья Виктора Шутова.

Неподалеку больше века бьёт благодатный источник. Ровно столько сюда не зарастает народная тропа.