Произведения о войне актуальны. На фестивале «Белая Вежа» в Бресте показывают постановки 25 коллективов из 9 стран

Новости Беларуси. Многожанровая палитра от лучших театральных художников. В 26-й раз Брест погрузился в атмосферу Международного фестиваля «Белая Вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году 25 коллективов из 9 стран представят постановки на брестской сцене. Форум соединяет традиции сценического искусства и современные направления мировых театров.

Узнаваемый и известный во всем мире фестиваль начал обратный отсчет недели премьер. Театры кукол, драматические, музыкальные и впервые после долгого перерыва уличные театры представят на суд зрителей и экспертов свои лучшие работы. Еще одной особенностью форума станут моноспектакли. В 2022-м их привезли иностранные театры – из Польши, Греции, Дании, Армении.

В Год исторической памяти в репертуаре 10 постановок о Великой Отечественной войне. Открыл фестиваль спектакль «Не покидай меня» от брестской трупы по мотивам классика современной белорусской драматургии Алексея Дударева.

Алексей Дударев, драматург, сценарист:

Любы чалавек, які кранае ці спрабуе кранаць, як я, гэту святую тэму, ён бы ўсё аддаў у жыцці, каб яго творы сталі неактуальнымі, ну проста гістарычнымі, але неактуальнымі. На вялікі жаль, на сёння яны пакуль што актуальныя, але будзем маліцца Богу, што ўсё станецца так, як ён таго пажадае.

Ежедневно всю фестивальную неделю Брестский облисполком на своих страницах в социальных сетях будет разыгрывать два пригласительных на вечерние спектакли.