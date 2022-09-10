Прямой эфир

Произведения о войне актуальны. На фестивале «Белая Вежа» в Бресте показывают постановки 25 коллективов из 9 стран

10 сентября 2022 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Многожанровая палитра от лучших театральных художников. В 26-й раз Брест погрузился в атмосферу Международного фестиваля «Белая Вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году 25 коллективов из 9 стран представят постановки на брестской сцене. Форум соединяет традиции сценического искусства и современные направления мировых театров. 

Произведения о войне актуальны. На фестивале «Белая Вежа» в Бресте показывают постановки 25 коллективов из 9 стран-1

Узнаваемый и известный во всем мире фестиваль начал обратный отсчет недели премьер. Театры кукол, драматические, музыкальные и впервые после долгого перерыва уличные театры представят на суд зрителей и экспертов свои лучшие работы. Еще одной особенностью форума станут моноспектакли. В 2022-м их привезли иностранные театры – из Польши, Греции, Дании, Армении.

Произведения о войне актуальны. На фестивале «Белая Вежа» в Бресте показывают постановки 25 коллективов из 9 стран-4

В Год исторической памяти в репертуаре 10 постановок о Великой Отечественной войне. Открыл фестиваль спектакль «Не покидай меня» от брестской трупы по мотивам классика современной белорусской драматургии Алексея Дударева. 

Произведения о войне актуальны. На фестивале «Белая Вежа» в Бресте показывают постановки 25 коллективов из 9 стран-7

Алексей Дударев, драматург, сценарист:
Любы чалавек, які кранае ці спрабуе кранаць, як я, гэту святую тэму, ён бы ўсё аддаў у жыцці, каб яго творы сталі неактуальнымі, ну проста гістарычнымі, але неактуальнымі. На вялікі жаль, на сёння яны пакуль што актуальныя, але будзем маліцца Богу, што ўсё станецца так, як ён таго пажадае.

Произведения о войне актуальны. На фестивале «Белая Вежа» в Бресте показывают постановки 25 коллективов из 9 стран-10

Произведения о войне актуальны. На фестивале «Белая Вежа» в Бресте показывают постановки 25 коллективов из 9 стран-12

Ежедневно всю фестивальную неделю Брестский облисполком на своих страницах в социальных сетях будет разыгрывать два пригласительных на вечерние спектакли.

Произведения о войне актуальны. На фестивале «Белая Вежа» в Бресте показывают постановки 25 коллективов из 9 стран-15

Театральный занавес Международный фестиваль «Белая вежа» опустит 16 сентября.

# Театр # Культура # Алексей Дударев # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новую экспозицию во дворце Румянцевых и Паскевичей подготовили к 880-летию Гомеля
08 сентября 2022 08:44

Новую экспозицию во дворце Румянцевых и Паскевичей подготовили к 880-летию Гомеля

Гомелю исполняется 880 лет. Какие новинки подготовили к международному фестивалю «Сожскі карагод»?
06 сентября 2022 09:28

Гомелю исполняется 880 лет. Какие новинки подготовили к международному фестивалю «Сожскі карагод»?

Концерт Никиты Белько из цикла «Новое имя» – «Шаг в будущее»
05 сентября 2022 09:25

Концерт Никиты Белько из цикла «Новое имя» – «Шаг в будущее»