Белорусские скульпторы создали проект дополненной реальности. Посмотрите на другие произведения искусства этой пары

Молодые, перспективные и невероятно талантливые. Это все они, Юрий Бирин-Павлов и Лайме Мирончик – уникальный творческий тандем, который создает удивительные произведения искусства на полотне и в камне. Будущие скульпторы познакомились во время учебы в Академии искусств. Уже тогда ребята поняли: их встреча неслучайна, ведь оба с детства мечтали посвятить свою жизнь прекрасному.

Юрий Бирин-Павлов, скульптор, член Союза художников:

Все это как бы с детства: нравилось и рисовать, и лепить, но какой-то большой толчок в этом смысле дал отец, потому что он занимался тоже скульптурой. Правда, потом уже в среднем возрасте, можно сказать, ушел из профессии, но остался как формато. И от него еще есть знание – формовка как один из технических процессов создания скульптуры. Вообще, я хотел изначально поступать на что-то, связанное с биологией, либо что-то, связанное с филологией. Но что-то пошло не так. Сегодня Юрий – профессиональный скульптор и художник, искусный мастер своего дела с 20-летним стажем. Сердце не обманешь. В эту истину всегда искренне верила Лайме.

Лайме Мирончик, скульптор, член Союза художников:

Я тоже из семьи скульпторов, поэтому вообще по-другому не представлялась своя судьба. С детства бегаешь по мастерским, там запах этот, вся атмосфера. Свой творческий путь Лайме начала с живописи, родители считали: лепить – не женское дело. Но позже дух бунтарства взял верх, и девушка решила попробовать себя в непростой роли скульптора.

Лайме Мирончик:

Профессия скульптора не совсем женская, все время на курсе в группе брали пару девочек, но остальные парни. И получалось так, что парни физической силой помогали всегда какие-то каркасы делать, много всего. Девушки могут помочь всегда что-то кропотливое, мелкое. То есть у нас был все время тандем. Годы прошли, а огонь любви к искусству не угас. Это видно по глазам и, конечно, в работах талантливых художников. Каждая деталь изумляет и поражает своей красотой.

Восхищаются творчеством тандема и далеко за пределами Минска, ведь они подарили Синеокой массу прекрасных инсталляций. Чего только стоит бетонная скульптура «Зимородок» в Воложине или, к примеру, бронзовая мемориальная доска академику Дмитрию Супруненко, или изящная лента около Дворца художественной гимнастики в столице? Годы усердного труда не прошли даром, в 2017-м пара стала членом Белорусского союза художников. Но для Юрия и Лайме это не главное. Положительные эмоции и отклики в душе зрителя – вот одна из наилучших наград.

Лайме Мирончик:

Конечно, когда создаешь что-то свое и кто-то отмечает, что в этом что-то есть, ты собой тоже гордишься, но когда вы делаете что-то вместе и тоже получается, приносит какой-то резонанс, это тоже очень приятно. Чтобы вступить в Союз художников, каждый начинающий художник должен перед вступлением набрать определенное количество республиканских выставок. Мы их собирали, где-то были отмечены, у Юры после одного из осенних салонов был выделен международным жюри и отправлен на экспозицию в другую страну. Юрий Бирин-Павлов:

Стараемся, в принципе, во всем участвовать. Участвовали, например, в Национальной премии, в итоге выделяют несколько человек, с работами которых выходит каталог. Лайме Мирончик:

Там подается очень большое количество художников, но отобраны 10.

К слову, познакомиться с необычными работами современных скульпторов можно не только на главных улицах города. Ребята часто посещают и республиканские выставки, где с радостью демонстрируют все грани своего творчества. Юрий Бирин-Павлов:

Кроме того что делаем какие-то отдельные свои творческие работы скульптурные, мы делаем совместные проекты, у нас там тоже несколько человек, в том числе Михаил Финский, с которым мы делали «Ежик в тумане». Мы втроем несколько раз в год для выставки «Арт-Минск» или «Салон» делаем общий проект отдельный, и это обычно не классическая скульптура – это какие-то большие ростовые инсталляции, интерактивные проекты, с которыми зритель может взаимодействовать. Именно эти проекты нам, наверное, приносят максимальное удовольствие, потому что тут ты не один варишься в собственном соку, а вместе с коллегами, они тебя дополняют идеями.

А вот и долгожданная премьера от Юрия и Лайме. Проект дополненной реальности «Шестое чувство» совсем скоро будет представлен на одной из столичных выставок. Юрий Бирин-Павлов:

Мы с этим проектом предлагаем зрителю сыграть в игру, найти пять QR-кодов, которые будут разбросаны по всем Палацу мастацтваў, просканировать и отыскать скульптуру, которая появится в дополненной реальности. Изюминка в том, что весь Дворец искусств как будто представляется в нашей парадигме как организм, и есть какие-то определенные органы, которые расположены в разных местах.