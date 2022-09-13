Министр культуры Беларуси: «Гордимся нашей творческой молодёжью и молодыми талантами»

Новости Беларуси. Артисты, скульпторы, музыканты, работники музеев, театров и школ искусств – лучшие работники культуры получили награды за добросовестный и плодотворный труд. Их чествовали в Национальном художественном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла накануне Дня народного единства. Это отличная возможность поблагодарить творческих работников за ежедневный вклад в развитие проектов, направленных на укрепление белорусского народа. 2022-й славится яркими культурными событиями: концертные программы на День Победы и День Независимости, «Александрия собирает друзей» и «Славянский базар». А за создание памятника митрополиту Филарету была отмечена работа скульптора Андрея Хотяновского.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Мы гордимся нашей творческой молодежью, молодыми талантами, которые представлены в нашей стране. Подтверждением тому является искрометная победа Елисея Касича, Анны Трубецкой на «Славянском базаре» в двух номинациях. Мы стали победителями, это здорово.

Наталья Михайлова, художественный руководитель камерного хора Белгосфилармонии:

Сегодня я получила благодарность за участие в великолепном мероприятии – открытии памятника митрополиту Филарету. Для меня это несколько личный вопрос, может быть, поэтому я получаю эту награду. Но был создан большой, огромный хор, который участвовал в мероприятии, и мне пришлось им руководить.