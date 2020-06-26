Овсянников рассказал, как играл шаги Ленина и гороховый суп, а Станюта – школьную парту и лопату

Геннадий Овсянников:

Стремительно. Суп гороховый играл. Станюта Стефания Михайловна играла школьную парту, а я – каменный уголь. А она потом ещё и лопату играла. И вот придумать же надо такой характер. Гороховый суп – как он? Такой плотный, густой. И когда уже пузыри пускает, пыхтит – пых-пых. «А ты вазьмі лыжку, пыххх-пыххх, і вось тут бяры, вось з гэтага краю. Пыххх-пыхх». Ну, я говорю сейчас текст от себя просто. Вот придумаешь такое, и сам потом послушаешь передачу – смешно. А детям уже это за милую душу послужит.

А шаги Ленина – это было так. Какой-то спектакль, и Павел Степанович Молчанов пришел – у него мягкая обувь была. А тут попросил режиссёр пройтись, чтобы было слышно, что Ленин выходит на трибуну. И он так попробовал, и не слышно. Тогда я проходил. Так отвернули ковёр, и у меня какие-то подковки даже были. И я так стремительно подходил, а Павел Степанович в микрофон: «Товарищи!» Поэтому я всегда говорю – и шаги Ленина играл.

Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:

– об актёрских суевериях и форс-мажорах на сцене

– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным

– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля

– зачем разговаривал с муравейником

Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.