«И Алла Борисовна в этом же списке была». Как Геннадий Овсянников стал одним из последних народных артистов СССР

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В 90-ые Вам присуждают звание народного артиста Советского Союза. Вы – последний белорусский актер, который имеет звание народного артиста Советского Союза. Каково это – быть последним?
Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
По-моему, это никаково. Мы со свадьбой ездили в Тбилиси, и в Баку. И везде есть последние артисты Советского Союза. Это одним списком было, Михаил Сергеевич Горбачёв подписывал на дипломе на этом.
И везде говорят: «У нас самый последний тут». Но самый последний, как он любил шутить, Олег Янковский, потому что он по алфавиту на «Я».
И Алла Борисовна, кстати, в этом же списке была. Я не знал даже. В «Вечернем Минске» такая заметочка была, что вот народный артист БССР стал народным артистом СССР.
Вадим Щеглов:
Вы из газеты узнали, что стали народным артистом СССР?
Геннадий Овсянников:
Из газеты, да. Директор был тогда Вашкевич, я пришёл к нему: «Вот тут, что такое?» Он говорит: «Сейчас узнаем». Он звонит в ЦК в отдел культуры, какой-то отдел награждений есть, не знаю: «Да-да, было, посылали».
И через некоторое время ему отвечают: «Да, есть. Вот ему присвоено». А Союза уже нет.
Вадим Щеглов:
Полагалось к диплому что-то?
Геннадий Овсянников:
К диплому – медаль и удостоверение.
Вадим Щеглов:
А гонорар?
Геннадий Овсянников:
Гонорара нет.
Вадим Щеглов:
Не было?
Геннадий Овсянников:
Нет, замачивали в долг.
Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:
– как в 90-ые возил водку в Польшу
– как играл шаги Ленина и гороховый суп, а Станюта – школьную парту и лопату
– об актёрских суевериях и форс-мажорах на сцене
– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным
– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля
– зачем разговаривал с муравейником
Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.