«И Алла Борисовна в этом же списке была». Как Геннадий Овсянников стал одним из последних народных артистов СССР

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

В 90-ые Вам присуждают звание народного артиста Советского Союза. Вы – последний белорусский актер, который имеет звание народного артиста Советского Союза. Каково это – быть последним?

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:

По-моему, это никаково. Мы со свадьбой ездили в Тбилиси, и в Баку. И везде есть последние артисты Советского Союза. Это одним списком было, Михаил Сергеевич Горбачёв подписывал на дипломе на этом.

И везде говорят: «У нас самый последний тут». Но самый последний, как он любил шутить, Олег Янковский, потому что он по алфавиту на «Я».

И Алла Борисовна, кстати, в этом же списке была. Я не знал даже. В «Вечернем Минске» такая заметочка была, что вот народный артист БССР стал народным артистом СССР.

Вадим Щеглов:

Вы из газеты узнали, что стали народным артистом СССР?