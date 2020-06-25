В Минске презентовали переведённую на белорусский язык Конституцию Гетмана Украины Пилипа Орлика

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси:

Когда мы говорим о том, что нас объединяет, мы ищем какие-то исторические моменты, которые нас объединяют. Вот он, живой исторический человек, историческая личность, которая нас действительно объединяет. Человек, который родился здесь, на белорусской земле, всю жизнь отдал служению украинскому народу. Он был гетманом Украины. Во время своего восхождения, скажем так, на гетманство, он и провозгласил этот акт, который в то время назывался пакт вольности. Мы должны гордиться такими личностями. Причем гордиться и белорусы, и Украина.