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В Минске презентовали переведённую на белорусский язык Конституцию Гетмана Украины Пилипа Орлика

25 июня 2020 21:22
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Новости Беларуси. 25 июня в Минске презентовали впервые переведенный на белорусский язык исторический документ «Договоры и резолюции о правах и свободах запорожской армии», известный как Конституция Гетмана Украины Пилипа Орлика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске презентовали переведённую на белорусский язык Конституцию Гетмана Украины Пилипа Орлика-1

Оглашен правовой продукт был в 1710 году в городе Бендеры. Это своеобразный первый прообраз современного основного закона страны.

В Минске презентовали переведённую на белорусский язык Конституцию Гетмана Украины Пилипа Орлика-4

Что же касается автора первого демократического мандата, это и есть связующая нить двух стран, ведь родился Пилип Орлик на белорусской Вилейщине.

В Минске презентовали переведённую на белорусский язык Конституцию Гетмана Украины Пилипа Орлика-7

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси:
Когда мы говорим о том, что нас объединяет, мы ищем какие-то исторические моменты, которые нас объединяют. Вот он, живой исторический человек, историческая личность, которая нас действительно объединяет. Человек, который родился здесь, на белорусской земле, всю жизнь отдал служению украинскому народу. Он был гетманом Украины. Во время своего восхождения, скажем так, на гетманство, он и провозгласил этот акт, который в то время назывался пакт вольности. Мы должны гордиться такими личностями. Причем гордиться и белорусы, и Украина.

В Минске презентовали переведённую на белорусский язык Конституцию Гетмана Украины Пилипа Орлика-10

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:
Выданне атрымалася вельмі яркім, дастойна, годна выдадзеным. Выпушчаным на добрай паперы з якасным перакладам на сучасную беларускую мову. І галоўнай задачай гэтага выдання стаў сапраўды беларускі пераклад, спроба ўвесці ў навуковы грамадскі беларускі ўжытак гэтага помніка.

В Минске презентовали переведённую на белорусский язык Конституцию Гетмана Украины Пилипа Орлика-13

Оригинал конституции Пилипа Орлика на староукраинском языке хранится в России, а на латыни – в Швеции. 25 июня в дар Национальной библиотеки шведские дипломаты передали копии документа.

В Минске презентовали переведённую на белорусский язык Конституцию Гетмана Украины Пилипа Орлика-16

И еще из символичных моментов – белорусскоязычная презентация прошла накануне 24-й годовщины принятия современной Конституции Украины.

# Беларусь-Украина # Культура # Игорь Кизим # Александр Суша # Фотофакт

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