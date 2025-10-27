Авторские красавицы. Белорусская мастерица рассказала, как возникла идея создания кукол и игрушек
Елена Шахова – профессиональная швея и талантливая мастерица, создает из ткани удивительные куклы и игрушки. Счастливая бабушка и прабабушка ведет кружок в Жуховичском доме культуры. Ее родина – Крым. В Кореличский район переехала вместе с семьей 30 лет назад. Это была судьба и начало творческой главы.
Елена Шахова, руководитель кружка Жуховичского Дома культуры:
Пригласили меня убирать помещение, а потом директор клуба услышала, что у меня есть игрушки. Я принесла, ей понравилось. С тех пор тут начала шить и работать. В основном я училась сама. Меня захлестнула одежда белорусская, а особенно наряды.
Отдельная тема – ляльки-обереги, которые отводили дурной глаз и защищали своих хозяев. Подорожниц брали в долгую дорогу. Неразлучников дарили молодым в день свадьбы на крепкую семейную жизнь. Зерновушек делали на хороший урожай. У каждой куклы была своя роль, но всех наши предки делали без иголок и обязательно безликими, чтобы не вселилась нечистая сила.
Елена Шахова:
Это куколки-травницы для здоровья. Туда вкладывается травка, в основном мята и чабрец. Соли чуть-чуть, так как она убирает негатив. Фартук красненький означает силу, добро и энергию. С косичкой куклы-подорожники берут в путь, чтобы водителю было хорошо.
Мягкие игрушки словно сошли со страниц сказок. Они становятся лучшими друзьями и талисманами для детей.
Елена Шахова:
Такой ежик попал в Гродно на выставку, где занял первое место. Женщина пришла, говорит, что ее дети любят мои игрушки.
Авторские куклы постепенно разъезжаются по разным уголкам Беларуси и в соседнюю Россию. Поклонников становится все больше. В планах начать работу над символами года, огненными лошадками и создать новую коллекцию в белорусском стиле. Так и до своей выставки недалеко.
Подробнее в видео.