Авторские красавицы. Белорусская мастерица рассказала, как возникла идея создания кукол и игрушек

Елена Шахова – профессиональная швея и талантливая мастерица, создает из ткани удивительные куклы и игрушки. Счастливая бабушка и прабабушка ведет кружок в Жуховичском доме культуры. Ее родина – Крым. В Кореличский район переехала вместе с семьей 30 лет назад. Это была судьба и начало творческой главы.

Елена Шахова, руководитель кружка Жуховичского Дома культуры:

Пригласили меня убирать помещение, а потом директор клуба услышала, что у меня есть игрушки. Я принесла, ей понравилось. С тех пор тут начала шить и работать. В основном я училась сама. Меня захлестнула одежда белорусская, а особенно наряды.

Отдельная тема – ляльки-обереги, которые отводили дурной глаз и защищали своих хозяев. Подорожниц брали в долгую дорогу. Неразлучников дарили молодым в день свадьбы на крепкую семейную жизнь. Зерновушек делали на хороший урожай. У каждой куклы была своя роль, но всех наши предки делали без иголок и обязательно безликими, чтобы не вселилась нечистая сила.