Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты

Новости Беларуси. Настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаковый момент церемонии – вручение специальной премии Президента. С подробностями – наш корреспондент Юлия Бешанова. Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Церемония открытия фестиваля «Славянский базар» действительно грандиозная. Шоу продлилось больше трех часов. На сцену вышли представители международной эстрады. Беларусь традиционно проявляет гостеприимство и открывает границы. С 1 по 20 июля гости фестиваля могут приехать в Беларусь, имея на руках лишь билет на «Славянский базар». Такой возможностью воспользовались порядка 5 тысяч иностранцев.

Мы приехали из Вильнюса. Наверное, уже шестой раз участвуем в этом празднике. Рады очень приехать. Наш корреспондент Анастасия Аласания первая узнает обо всех подробностях и рассказывает в своих сюжетах.

Анастасия Аласания, СТВ:

Василек – это символ «Славянского базара». Он такой огромный, как сердце нашего Витебска. Он есть на деньгах, на афишах, а главное, на сцене Летнего амфитеатра. Самое трепетное мероприятие фестиваля – это детский конкурс. Два дня мы наблюдали за творчеством Ксении Галецкой. «Настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь». Ксения Галецкая о победе на детском конкурсе на «Славянском базаре»

За 17-летнюю историю детского конкурса на «Славянском базаре» это шестая награда высшей пробы, которую взяли юные белорусы. Больше нет ни у одной страны. На то он и фестиваль, чтобы «зажигать» новые звезды.

Ксения Галецкая, победитель международного детского конкурса «Витебск-2019»:

Первые секунды три была в ступоре. Вначале еще ничего не понимала, потом закричала, потом заплакала, потом засмеялась.

Боссон, певец (Швеция):

Это великолепно. Люди – супер. Я был здесь однажды и когда вернулся, очень много воспоминаний нахлынуло. Я узнаю некоторые вещи: улицы, площадки, сам фестиваль. Здесь все очень серьезно, большой фестиваль и счастливые люди. Более счастливые лица, наверное, я не видел.

Вреж Киракосян, певец (Армения):

Шикарно. Я не впервые здесь. Я страну представлял в 2013 году как участник в Беларуси на «Славянском базаре». И с 2013-го остались шикарные впечатления. Здесь такая классная аура. Все добрые, творческое все здесь. И люди... Для меня энергетика такая хорошая идет. Я отдыхаю. Работаю и отдыхаю. Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

Зарядиться «васильковым» настроением (а василек – неизменный символ «Славянского базара») может и каждый иностранец. Билет на любой концерт фестиваля становится своеобразной визой. Таким бонусом уже воспользовались 5 тысяч гостей из разных стран мира. Петришенко на «Славянском базаре»: «Мы принимаем такие меры, чтобы туристов было как можно больше»