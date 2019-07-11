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Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты

11 июля 2019 22:06
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Новости Беларуси. Настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаковый момент церемонии – вручение специальной премии Президента. С подробностями – наш корреспондент Юлия Бешанова.

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Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-1

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-3

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-5

Церемония открытия фестиваля «Славянский базар» действительно грандиозная. Шоу продлилось больше трех часов. На сцену вышли представители международной эстрады.

Беларусь традиционно проявляет гостеприимство и открывает границы. С 1 по 20 июля гости фестиваля могут приехать в Беларусь, имея на руках лишь билет на «Славянский базар». Такой возможностью воспользовались порядка 5 тысяч иностранцев. 

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-8

Мы приехали из Вильнюса. Наверное, уже шестой раз участвуем в этом празднике. Рады очень приехать.

Наш корреспондент Анастасия Аласания  первая узнает обо всех подробностях и рассказывает в своих сюжетах.

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-11

Анастасия Аласания, СТВ:
Василек – это символ «Славянского базара». Он такой огромный, как сердце нашего Витебска. Он есть на деньгах, на афишах, а главное, на сцене Летнего амфитеатра.

Самое трепетное мероприятие фестиваля – это детский конкурс. Два дня мы наблюдали за творчеством Ксении Галецкой.

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Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-14

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-16

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-18

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-20

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-22

За 17-летнюю историю детского конкурса на «Славянском базаре» это шестая награда высшей пробы, которую взяли юные белорусы. Больше нет ни у одной страны. На то он и фестиваль, чтобы «зажигать» новые звезды.

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-25

Ксения Галецкая, победитель международного детского конкурса «Витебск-2019»:
Первые секунды три была в ступоре. Вначале еще ничего не понимала, потом закричала, потом заплакала, потом засмеялась.

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-28

Сегодня Витебск, пожалуй, по-особенному прекрасен. Он наполнен энергией добра, солнца и ярких побед. Это отмечают даже повидавшие весь мир артисты. 

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Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-31

Боссон, певец (Швеция):
Это великолепно. Люди – супер. Я был здесь однажды и когда вернулся, очень много воспоминаний нахлынуло. Я узнаю некоторые вещи: улицы, площадки, сам фестиваль. Здесь все очень серьезно, большой фестиваль и счастливые люди. Более счастливые лица, наверное, я не видел.

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-34

Вреж Киракосян, певец (Армения):
Шикарно. Я не впервые здесь. Я страну представлял в 2013 году как участник в Беларуси на «Славянском базаре». И с 2013-го остались шикарные впечатления. Здесь такая классная аура. Все добрые, творческое все здесь. И люди... Для меня энергетика такая хорошая идет. Я отдыхаю. Работаю и отдыхаю.

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Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-37

Зарядиться «васильковым» настроением (а василек – неизменный символ «Славянского базара») может и каждый иностранец. Билет на любой концерт фестиваля становится своеобразной визой. Таким бонусом уже воспользовались 5 тысяч гостей из разных стран мира.

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Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-40

Виктор Николайкин, председатель Витебского горисполкома:
Если во всем мире у нас считают год от Нового года до Нового года, то в Витебске считают года от «Славянского базара» до «Славянского базара».

42 страны мира принимают участие в этом грандиозном форуме искусств. И для нас это большая ответственность и гордость свой город, за то, что именно в Витебске проходит этот фестиваль.

В череде событий и открытий четверга, 11 июля, можно даже затеряться. Выставки и вернисажи, любимый всеми «Город мастеров», международный конкурс барабанщиц и мажореток. И самый необычный, иногда мистический, но всегда добрый и яркий – фестиваль уличного искусства «На семи ветрах». И это только начало.

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-43

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-45

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-47

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты-49

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