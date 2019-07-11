Петришенко на «Славянском базаре»: «Мы принимаем такие меры, чтобы туристов было как можно больше»

Новости Беларуси. 11 июля официально откроется Международный фестиваль «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 11 июля официально откроется Международный фестиваль «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он в 28-й раз соберёт тысячи зрителей в знаменитом Летнем амфитеатре. Все находятся в ожидании новых впечатлений и незабываемых эмоций от фестивальных открытий. Из 70 тысяч раскупленных билетов на концерты «Славянского базара» – 5 тысяч приобрели иностранцы.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Для культуры, для спорта, не должно быть границ. И мы, как молодое, суверенное государство, находящееся в центре Европы. И мы принимаем такие меры, чтобы туристов было как можно больше в нашей стране, чтобы они приобщались к нашей культуре, видели, как развивается страна, ее промышленность.
Впервые принято такое решение, мы проанализируем, насколько послужило это увеличению потока иностранных туристов для посещения нашей страны и мероприятий «Славянского базара». Я думаю, это хорошее решение.
Именитые артисты выступят на белорусском, русском и украинском языках. Заявлены и мировые знаменитости.
Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы
В рамках церемонии открытия будет вручена спецпремия Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». В 2019 году ее удостоена украинская певица Таисия Повалий.
Сегодня же объявят победителя детского песенного конкурса «Витебск», а вот взрослым исполнителям ещё только предстоит побороться за право называться лучшим. Гран-при вручается традиционно на церемонии закрытия. Она назначена на 15 июля.
«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости