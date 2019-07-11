Петришенко на «Славянском базаре»: «Мы принимаем такие меры, чтобы туристов было как можно больше»

Он в 28-й раз соберёт тысячи зрителей в знаменитом Летнем амфитеатре. Все находятся в ожидании новых впечатлений и незабываемых эмоций от фестивальных открытий. Из 70 тысяч раскупленных билетов на концерты «Славянского базара» – 5 тысяч приобрели иностранцы.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Для культуры, для спорта, не должно быть границ. И мы, как молодое, суверенное государство, находящееся в центре Европы. И мы принимаем такие меры, чтобы туристов было как можно больше в нашей стране, чтобы они приобщались к нашей культуре, видели, как развивается страна, ее промышленность.

Впервые принято такое решение, мы проанализируем, насколько послужило это увеличению потока иностранных туристов для посещения нашей страны и мероприятий «Славянского базара». Я думаю, это хорошее решение.