Новости по тегу #Виктор Николайкин

IT-сектор разворачивается внутрь страны. Если еще пять лет назад доля резидентов ПВТ на национальном рынке не превышала 10 %, то сейчас она выросла почти до трети общей выручки компаний.
Учитывая план работы по рассмотрению и внесению поступивших замечаний и предложений, законопроект планируют представить депутатам в ноябре.
Выездное заседание постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике состоялось на площадке Минского хладокомбината №2.
Предполагается, что принятие закона позволит обеспечить должный контроль за этой деятельностью, а также поможет защитить интересы потребителей услуг. Его основные цели – разъяснение законодательства и разрешение споров в налоговой сфере.
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