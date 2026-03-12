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Новости по тегу #Виктор Николайкин

Резиденты ПВТ займутся цифровой трансформацией экономики и соцсферы Беларуси
12 марта 2026 11:28

Резиденты ПВТ займутся цифровой трансформацией экономики и соцсферы Беларуси

Новации законопроекта о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования обсудили в Палате представителей
04 августа 2025 16:54

Новации законопроекта о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования обсудили в Палате представителей

Подготовку изменений в закон «Об урегулировании неплатёжеспособности» обсудили депутаты на выездной сессии
31 июля 2025 07:38

Подготовку изменений в закон «Об урегулировании неплатёжеспособности» обсудили депутаты на выездной сессии

На заседании Палаты представителей рассмотрели законопроект «О деятельности по налоговому консультированию»
24 октября 2024 07:01

На заседании Палаты представителей рассмотрели законопроект «О деятельности по налоговому консультированию»

Депутаты приняли законопроект по вопросам урегулирования неплатёжеспособности
30 мая 2024 10:51

Депутаты приняли законопроект по вопросам урегулирования неплатёжеспособности

Депутаты хотят упростить законодательные процедуры в строительстве. Как именно?
09 июня 2022 13:13

Депутаты хотят упростить законодательные процедуры в строительстве. Как именно?

«Будем рассматривать закон о госрегулировании торговли и общественного питания». Какие вопросы обсудят депутаты на весенней сессии
02 апреля 2020 08:45

«Будем рассматривать закон о госрегулировании торговли и общественного питания». Какие вопросы обсудят депутаты на весенней сессии

В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде
01 апреля 2020 14:01

В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде

Депутаты Палаты представителей на весенней сессии рассмотрят более 60 законопроектов
01 апреля 2020 11:49

Депутаты Палаты представителей на весенней сессии рассмотрят более 60 законопроектов

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты
11 июля 2019 22:06

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты

Мемориальная доска Дмитрия Мясоедова появится в Витебске
26 июня 2019 13:43

Мемориальная доска Дмитрия Мясоедова появится в Витебске

«Практически из руин и пепла восстановлен». Витебск отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков
26 июня 2018 11:04

«Практически из руин и пепла восстановлен». Витебск отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков