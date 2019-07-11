Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

Новости Беларуси. 11 июля официально открывается «Славянский базар в Витебске». В 28-й раз фестиваль соберет под сводами знаменитого Летнего амфитеатра музыкантов из разных стран и поклонников их творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня международный фестиваль откроется уже в 28-й раз. И несмотря на то, что он не юбилейный, праздник проходит с размахом. Город уже несколько дней живет в ритме праздника.

Программа радует разнообразием: 23 сценических площадки и 190 мероприятий. Представлено максимальное количество направлений искусства. Итак, все находятся в ожидании новых впечатлений и незабываемых эмоций от фестивальных открытий. Из 70 тысяч раскупленных билетов на концерты «Славянского базара» 5 тысяч приобрели иностранцы. Петришенко на «Славянском базаре»: «Мы принимаем такие меры, чтобы туристов было как можно больше» Сегодня для фестиваля день особенный. Зрелищный марш-парад прошел в самом сердце Витебска. По городу под звуки оркестра и барабанной дроби прошли мажоретки. Всего порядка 700 участниц. 28 танцевальных коллективов и 15 духовых оркестров. Драйв, энергия и четкий ритм. Как признались сами участницы музыкального парада, готовились они к такому ответственному событию около полутора лет.

Отметим, что такой марш-парад на «Славянском базаре» стал уже доброй традицией и прошел в третий раз. Его звуки настраивают на звуки фанфар, которые прозвучат во время торжественного открытия фестиваля.