Открытие Дома книги, аллея писателей, литературная премия: чем запомнился День белорусской письменности в Рогачеве?

В этом году столицей слова стал Рогачев. Именно на родине Михаила Лынькова и Андрея Макаенка решили провести белорусский День письменности.

Культурный 2016-й выдался еще и богатым на литературные юбилеи: 95-летие со дня рождения Ивана Мележа, 120-летие Кондрата Крапивы, 125-летие Максима Богдановича, оттого фестиваль прессы и книги выдался, как никогда насыщенным. Более 70-ти литературных, музыкальных и театральных мероприятий развернулись на пешеходной улице Рогачева, который преобразился до неузнаваемости.

По традиции кульминация праздника белорусского слова – награждение победителей Национальной литературной премии. Лучшие драматурги, прозаики и поэты получили высокую оценку государства. Претендентов становится больше, конкуренция растет, а значит есть стимул приумножать культурное наследие Скорины и создавать качественный продукт, ведь талантов у нас немало.

Какой праздник без подарков? Впервые на Рогачевщине, да, и всей Гомельщине, открыли Дом книги, в котором разместились уютные читальные залы, библиотека и книжный магазин. Теперь любимую классику можно будет не только взять на дом, но и приобрести в частную коллекцию.

Оригинальные часы в виде известных книг и аллея писателей Рогачевщины порадует поклонников слова, но не только в библиотеке выросли чудо-деревья.

Специально к празднику министерство информации подготовило издания , посвященные городу Рогачеву . Кроме того, в день открытия Дома книги организаторы провели уникальную акцию , которая станет традицией.

Безусловно, самые ценные моменты фестиваля слова – встречи читателей с писателями, знакомство с книжными новинками и даже экскурсия по печатному двору 16 века.

Телеканалу СТВ выпала честь быть одним из соорганизаторов этого культурного события и надо сказать сценарий фестиваля не уступал сюжету увлекательной книги. Яркий дизайн сцены, выступления артистов, навсегда останутся в памяти гостей.

К слову, следующий День белорусской письменности примет Полоцк – это малая родина Франциска Скорины, ведь именно в будущем году мы будем отмечать 500-летие белорусского книгопечатания.