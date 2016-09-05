Прямой эфир

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 3 сентября: День белорусской письменности

05 сентября 2016 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наша сёняшняя праграма прысвечана Дню беларускага пісьменства. І гэта добрая падстава для таго, каб пачаць яе на беларускай мове.

Госці ў студыі:

Іван Саверчанка, дырэктар Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы, доктар філалагічных навук, прафесар;

Анатоль Аўруцін, паэт, перакладчык, публіцыст, літаратурны крытык, ганаровы член Саюза пісьменнікаў Беларусі;

Тамара Лісіцкая, пісьменнік, журналіст;

Аляксандр Лукашанец, першы намеснік па навуковай рабоце ДНУ «Цэнтр даследванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі», доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі;

Віктар Праўдзін, пісьменнік, член Саюза пісьменнікаў Беларусі;

Наталля Батракова, пісьменнік

# Культура # День белорусской письменности

Другие новости рубрики

Все новости
Победитель Национальной литературной премии: впереди у белорусской литературы хорошая интересная история
04 сентября 2016 17:19

Победитель Национальной литературной премии: впереди у белорусской литературы хорошая интересная история

Минск, один из старейших городов Европы, по-молодецки отпраздновал свой 949-й День рождения
04 сентября 2016 17:19

Минск, один из старейших городов Европы, по-молодецки отпраздновал свой 949-й День рождения

День белорусской письменности-2016: какие тексты на «матчынай мове» зазвучат после Рогачева?
04 сентября 2016 17:19

День белорусской письменности-2016: какие тексты на «матчынай мове» зазвучат после Рогачева?