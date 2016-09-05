Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 3 сентября: День белорусской письменности

Наша сёняшняя праграма прысвечана Дню беларускага пісьменства. І гэта добрая падстава для таго, каб пачаць яе на беларускай мове.
Госці ў студыі:
Іван Саверчанка, дырэктар Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы, доктар філалагічных навук, прафесар;
Анатоль Аўруцін, паэт, перакладчык, публіцыст, літаратурны крытык, ганаровы член Саюза пісьменнікаў Беларусі;
Тамара Лісіцкая, пісьменнік, журналіст;
Аляксандр Лукашанец, першы намеснік па навуковай рабоце ДНУ «Цэнтр даследванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі», доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі;
Віктар Праўдзін, пісьменнік, член Саюза пісьменнікаў Беларусі;
Наталля Батракова, пісьменнік