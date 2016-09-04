Победитель Национальной литературной премии: впереди у белорусской литературы хорошая интересная история

Новости Беларуси. Осень не зря называют самой щедрой порой года. Неделя выдалась урожайной и на новости, и на праздники. Последние еще не утихли. В Рогачеве, который на неделе стал столицей белорусской письменности, назвали победителей Национальной литературной премии по семи номинациям. XXII День белорусской письменности прошел в этом древнем и славном не только историей, но и сгущенкой, городе.

Цікавіціся новымі імёнамі ў літаратуры? Ёсць такія. І іх адразу 7. Сёння лепшых вызначылі на літаратурнай прэміі. Праводзіцца яна ўжо другі год, але, напрыклад, у мінулым годзе, у Шчучыне, узнагароджаны былі толькі 6. Дебюту не было. Сёння старт і увогуле намінацыі, і асабістай, творчай дзейнасці даў Сяргей Клімковіч з кнігай у чатырох тамах «Таямніцы кватэры № 8». А вось лепшым дзіцячым аўтарам адзначаны Сяргей Давідовіч.

Сяргей Клімковіч, пераможца Нацыянальная літаратурнай прэміі Беларусі:

Это первая премия в моей компилке. В основном я писал публицистику, детективы. Очень много авторов, талантливых авторов. Я думаю, что впереди у белорусской литературы хорошая интересная история.

А 18 гадзіне ў мясцовым Доме культуры пказалі ўжо культавы спектакль, прэмьера для Рагачова – «Пясняр», прысвеченая таксама 75-годзю Мулявіна.

Менавіта канцэртам-прысвячэннем і скончыцца сёння Дзень беларускага пісьменства.