Картины, керамика, соломенные фигуры. На выставке «Калядныя ўзоры» показали работы 130 мастеров
В Минской области чтят самобытные народные традиции. В каждом районе есть свои особенности празднования колядной недели. Все тонкости обрядов передаются из поколения в поколение. А местные бережно хранят всю информацию. Кто ходит колядовать и зачем? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Недавно в Минском областном центре народного творчества открылась выставка «Калядныя ўзоры». На ней сотни экспонатов на рождественскую тематику.
Евгений Сахута, председатель Белорусского союза мастеров народного творчества:
Выстаўка сучаснай народнай творчасці. Выстаўка, якую арганізоўвае штогод Беларускі саюз майстроў народнай творчасці. Гэта традыцыя склалася ў нас ад самага пачатку, Саюз створаны ў 1992 годзе, налічвае 31 год. Вось гэта 31-я выстаўка сучаснай народнай творчасці. У час работы гэтай выстаўкі мы праводзім майстар-клас па розных відах традыцыйных рамёстваў. На гэтай выстаўцы правялі тры майстар-класы па ткацтву паясоў, па саломапляценню і пляценню з лазы.
На выставке работы 130 народных мастеров. В Беларуси особенное место отведено сохранению традиционного наследия, Минская область не исключение.
Евгений Сахута:
Міншчына вельмі актыўна заўсёды на гэтай выстаўцы выступае. Добра наладжана праца з майстрамі. Вось вынік гэтага супрацоўніцтва, нашай ідзейнасці – гэта выстаўка.
На выставке сотни экспонатов. Яркими красками играет каждый стенд. Картины, керамические изделия и соломенные фигуры. Древние традиции народного искусства, которые представлены в различных техниках и при помощи разных материалов.
Подробности в видео.