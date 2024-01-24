Картины, керамика, соломенные фигуры. На выставке «Калядныя ўзоры» показали работы 130 мастеров

В Минской области чтят самобытные народные традиции. В каждом районе есть свои особенности празднования колядной недели. Все тонкости обрядов передаются из поколения в поколение. А местные бережно хранят всю информацию. Кто ходит колядовать и зачем? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Недавно в Минском областном центре народного творчества открылась выставка «Калядныя ўзоры». На ней сотни экспонатов на рождественскую тематику.