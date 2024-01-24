Прямой эфир

Картины, керамика, соломенные фигуры. На выставке «Калядныя ўзоры» показали работы 130 мастеров

24 января 2024 12:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минской области чтят самобытные народные традиции. В каждом районе есть свои особенности празднования колядной недели. Все тонкости обрядов передаются из поколения в поколение. А местные бережно хранят всю информацию. Кто ходит колядовать и зачем? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Недавно в Минском областном центре народного творчества открылась выставка «Калядныя ўзоры». На ней сотни экспонатов на рождественскую тематику.

Картины, керамика, соломенные фигуры. На выставке «Калядныя ўзоры» показали работы 130 мастеров-1

Евгений Сахута, председатель Белорусского союза мастеров народного творчества:
Выстаўка сучаснай народнай творчасці. Выстаўка, якую арганізоўвае штогод Беларускі саюз майстроў народнай творчасці. Гэта традыцыя склалася ў нас ад самага пачатку, Саюз створаны ў 1992 годзе, налічвае 31 год. Вось гэта 31-я выстаўка сучаснай народнай творчасці. У час работы гэтай выстаўкі мы праводзім майстар-клас па розных відах традыцыйных рамёстваў. На гэтай выстаўцы правялі тры майстар-класы па ткацтву паясоў, па саломапляценню і пляценню з лазы.

Картины, керамика, соломенные фигуры. На выставке «Калядныя ўзоры» показали работы 130 мастеров-4

На выставке работы 130 народных мастеров. В Беларуси особенное место отведено сохранению традиционного наследия, Минская область не исключение.

Евгений Сахута:
Міншчына вельмі актыўна заўсёды на гэтай выстаўцы выступае. Добра наладжана праца з майстрамі. Вось вынік гэтага супрацоўніцтва, нашай ідзейнасці – гэта выстаўка.

Картины, керамика, соломенные фигуры. На выставке «Калядныя ўзоры» показали работы 130 мастеров-7

На выставке сотни экспонатов. Яркими красками играет каждый стенд. Картины, керамические изделия и соломенные фигуры. Древние традиции народного искусства, которые представлены в различных техниках и при помощи разных материалов. 

Подробности в видео.

# Народное творчество # Культура # Влада Родовская # Евгений Сахута

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Алешко о дуэте с победителем известного музыкального шоу и ближайших гастролях. Пообщались с певицей
23 января 2024 14:51

Виктория Алешко о дуэте с победителем известного музыкального шоу и ближайших гастролях. Пообщались с певицей

В Минске выбирают лучших молодых исполнителей
22 января 2024 13:52

В Минске выбирают лучших молодых исполнителей

Композитор Валерий Головко: «Беларусь – лучшее место». Почему после 16 лет в Голливуде музыкант вернулся на Родину?
18 января 2024 07:24

Композитор Валерий Головко: «Беларусь – лучшее место». Почему после 16 лет в Голливуде музыкант вернулся на Родину?