Виктория Алешко о дуэте с победителем известного музыкального шоу и ближайших гастролях. Пообщались с певицей

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь певица Виктория Алешко.
Александр Меженный, ведущий:
Открываю социальные сети, смотрю – с каким-то молодым человеком стоишь…
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь певица Виктория Алешко.
Александр Меженный, ведущий:
Открываю социальные сети, смотрю – с каким-то молодым человеком стоишь…
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Это Иван Дятлов, победитель известного белорусского проекта.
Александр Меженный:
В качестве меганаграды – спеть дуэтом со звездой.
Виктория Алешко:
Ваня предложил мне сам, мы пересеклись на «Славянском базаре». У меня как раз песня была, еще мной не тронутая. Называется «Небо Беларуси». Мы записали дуэт, и он, слава богу, понравился нашей публике. Очень много комплиментов получил наш дуэт и наше совместное творчество.
Где певица берет вдохновение, спустя 26 лет работы на сцене? Смотрите в видео.