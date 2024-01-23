Виктория Алешко о дуэте с победителем известного музыкального шоу и ближайших гастролях. Пообщались с певицей

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Это Иван Дятлов, победитель известного белорусского проекта.

Александр Меженный:

В качестве меганаграды – спеть дуэтом со звездой.

Виктория Алешко:

Ваня предложил мне сам, мы пересеклись на «Славянском базаре». У меня как раз песня была, еще мной не тронутая. Называется «Небо Беларуси». Мы записали дуэт, и он, слава богу, понравился нашей публике. Очень много комплиментов получил наш дуэт и наше совместное творчество.