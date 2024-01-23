Прямой эфир

Виктория Алешко о дуэте с победителем известного музыкального шоу и ближайших гастролях. Пообщались с певицей

23 января 2024 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь певица Виктория Алешко.

Александр Меженный, ведущий:
Открываю социальные сети, смотрю – с каким-то молодым человеком стоишь…

Виктория Алешко о дуэте с победителем известного музыкального шоу и ближайших гастролях. Пообщались с певицей-1

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Это Иван Дятлов, победитель известного белорусского проекта.

Александр Меженный:
В качестве меганаграды – спеть дуэтом со звездой.

Виктория Алешко:
Ваня предложил мне сам, мы пересеклись на «Славянском базаре». У меня как раз песня была, еще мной не тронутая. Называется «Небо Беларуси». Мы записали дуэт, и он, слава богу, понравился нашей публике. Очень много комплиментов получил наш дуэт и наше совместное творчество.

Где певица берет вдохновение, спустя 26 лет работы на сцене? Смотрите в видео.

# Белорусские исполнители # Культура # Александр Меженный # Виктория Алешко

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске выбирают лучших молодых исполнителей
22 января 2024 13:52

В Минске выбирают лучших молодых исполнителей

Композитор Валерий Головко: «Беларусь – лучшее место». Почему после 16 лет в Голливуде музыкант вернулся на Родину?
18 января 2024 07:24

Композитор Валерий Головко: «Беларусь – лучшее место». Почему после 16 лет в Голливуде музыкант вернулся на Родину?

Лучшие белорусские спектакли и концерты появятся в интернете в свободном доступе
17 января 2024 06:53

Лучшие белорусские спектакли и концерты появятся в интернете в свободном доступе