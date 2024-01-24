Главный элемент обряда – звезда. Жители Лучников рассказали о местных традициях колядования

В Минской области чтят самобытные народные традиции. В каждом районе есть свои особенности празднования колядной недели. Все тонкости обрядов передаются из поколения в поколение. А местные бережно хранят всю информацию. Кто ходит колядовать и зачем? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В агрогородке Лучники к традициям предков всегда относились трепетно. Здесь воссоздают уникальные старинные обряды. С былых времен и до сегодняшних дней местные жители ходят колядовать.

Влада Родовская, корреспондент:

Главный элемент обряда – звезда. В центре – библейская тема. Есть специальное место для свечи. Яркими красками украшены лучи. Без этой звезды не проходит ни один обряд.

Этот символ Коляд сохранился с 1905 года. У звезды 16 разноцветных лучей. Они расположены под углом 45 градусов и создают при этом купол. Аутентичная звезда должна быть деревянной. Но такая конструкция достаточно тяжелая. Поэтому местные жители сделали ее в облегченном формате – из пластмассы.

Михаил Саванович:

Решили сделать такой вариант. Она долговечная, не разрушится и не намокнет. И легче ходить, с деревянной устают плечи и руки, поэтому решили сделать такую.

Местный житель Леонид Каханович в обряде участвует более 40 лет. А ведь когда-то это было детской мечтой. Еще будучи ребенком он из окна он смотрел как ходили колядующие с яркой звездой и представлял, как будет носить ее сам. Сейчас не только продолжает традиции, но и передает их младшему поколению.