«Оценят это потомки». Уникальную печатную коллекцию к 75-летию со дня трагедии в Хатыни представили в Минске

Новости Беларуси. История и боль Хатыни в книгах. В Национальной книжной палате в преддверии 75-й годовщины со дня трагедии представили уникальную коллекцию брошюр, открыток и даже путеводителей, изданных в нашей стране и посвященных печальным событиям 43-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Ермолович, заместитель директора книжной палаты Беларуси:

В книжной палате Беларуси и в этом архиве в частности, собирается всё, что издано в Республики Беларусь в печатном виде, начиная с 1924 года.

Читай, с момента создания книжной палаты. Уже 94 года здесь бережно хранят, практически в первозданном и нечитаном виде, по одному экземпляру каждого печатного белорусского издания. Речь идет не только о книгах, хотя их уже около 300 тысяч, но и об афишах, брошюрах, газетах и даже открытках, а это почти 4 миллиона обязательных бесплатных образцов, бумажное, но не безмолвное наследие нашей страны.

Елена Ермолович:

Нашей задачей не стоит определить, хорошее это или плохое издание – оценят это потомки, очень важно сохранить все. Бывают и очень интересные запросы – от следователей. На месте преступления был найден обрывок газеты, и мы искали по нашим архивам, какой газете он принадлежит, помогали в расследовании уголовного дела.



Историю освещения одного из самых страшных преступлений в истории человечества – сожжение деревни Хатынь – в книжной палате тоже можно отследить.

Алена Сырова, СТВ:

Белорусская печатная история хатынской трагедии сегодня насчитывает 110 изданий различных видов. Большую часть из них занимают путеводители, вот такой вышел 1969 году. Интересно, что в разное время авторами таких брошюр, вернее, даже не поворачивается язык назвать их брошюрами, маленьких книг, выступали Иван Шамякин и Геннадий Буравкин. Сегодня они, конечно, выглядят иначе, более красочные – переведенные на иностранные языки. Но главное – осталось прежним.

Какое издание не возьми: художественное или документальное, прошлого века или нынешнего, каждая страница и даже открытка пропитана одинаковой болью.