Долгое время икона хранилась в шкафу. В Национальном художественном состоялся показ редкой реликвии

Новости Беларуси. Специальный показ редкой иконы организовали 21 марта в Национальном художественном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие приурочили ко дню рождения почётного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета. Более 30 лет он посвятил служению церкви на белорусской земле. Поздравление владыке направил Президент Александр Лукашенко. Президент Беларуси поздравил Митрополита Филарета с днём рождения

В коллекцию музея шедевр русской школы попал в первые дни марта. Реликвию безвозмездно передал минский пенсионер, художник по образованию. Как признался сам даритель, долгое время икона хранилась в шкафу. Сейчас образ находится на реставрации. Процесс обновления картины прервали всего на день.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Беларуси:

Гэта і даніна павагі Мітрапаліту Філарэту за яго шматгадовую духоўную пастарскую дзейнасць на Беларусі. З ім, бузумоўна, звязана вельмі шмат у адраджэнні нашай духоўнасці беларускай. Уладыка Філарэт сапраўдны герой Беларусі.

В истории музея – это второй или третий случай, когда ценную вещь отдают совершенно бесплатно. Икона, написанная темперой на доске, уже получила высокие оценки.

Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси:

Нам очень редко дарят произведения культового искусства. А сейчас мы ее изучаем, реставрируем, исследуем. Попытаемся узнать, насколько подобный сюжет распространен на наших землях.

Александр Маляревич, меценат:

Икона прежде всего, храмовая. Она была в плачевном состоянии. Из двух частей состояла, ее собрали буквально по частям. Молодцы! Я благодарен реставраторам за такую оперативную работу.