Традиции малой родины. Бобруйская керамика

Бобруйщина издавна славилась своими гончарами. Артели ремесленников существовали во многих деревнях, где умельцы создавали красивую посуду, вазы и игрушки. Старинные технологии от мастера Михаила Ламако 47 лет назад перенял Юрий Иванович Бовда. За это время его творчество стало брендом Беларуси, известным по всему миру. С бородой, хриплым голосом, невероятно добрыми глазами и отличным чувством юмора, он напоминает сказочника, которому удается превращать глину в настоящие шедевры.

В мастерской, что находится в былой конюшне, рождаются забавные совушки с ладошку и декоративные вазы высотой в 2 метра.

Юрий Бовда, народный мастер Беларуси:

Поначалу, когда работал с глиной, от сухой глины даже была оскома на зубах, но я это дело переборол. Я с детства лепил, копилки делал, рисовал.

С глиной нужно уметь договариваться как с женщиной, – признаётся народный мастер Республики Беларусь. Она живёт на кончиках пальцев, её нужно чувствовать. Правильно приготовить состав, сделать смесь однородной, чтобы не было комочков, не передержать при обжиге. Всё достигается путём проб и ошибок. Друзья помогли Юрию Ивановичу создать специальный станок. Но на выставки и ярмарки его с собой не возьмёшь. Умельцу пришла замечательная идея – лепить горшки на педалях! Юрий Бовда:

Нужно обязательно использовать местные виды топлива. Как у нас говорят, а человеку, который крутит педали, вы ж ему должны платить. Я говорю – я не понял, это тренажер, он поправляет своё здоровье!

Бобруйская керамика славится не только сильной школой мастеров, но и своими особенностями. Она светлого терракотового цвета, со своими традиционными формами и плавными линиями. Чтобы уникальная технология не потерялась во времени, в 1992 году в посёлке Глуша создали центр ремесел. Здесь оборудовали мастерскую, поставили печи на дровах и стали обучать новое поколение. Из образцового кружка гончарного искусства «Глечыкі» вышло немало талантливых мастеров.

Руководитель центра Александр Васильевич Орлов – ученик Юрия Ивановича, о традиционной керамике готов рассказывать часами. Он уверяет: удобные ручки и красивый декор на посуде появился значительно позже, у наших предков были простые изделия, чтобы квасить капусту и хранить зерно.

Александр Орлов, народный мастер РБ:

Вот это изделие называется спарыши – два горшка спаренные вместе одной ручкой, двойные, тройные, четвертные. Назначени: отец работает в поле – сын берет горячую еду.

Называется холодечница, сюда наливался холодец.

Мы используем не только традиционные формы, но и создаем что-то новое. Например, Ясь и Янина – форма изготовления Юрия Ивановича, не каждый мастер сможет это сделать.

В свистульках мы постарались найти удобство для пальчиков. Мы создаем образы так, чтобы они были интересные.

Какая технология изготовления горшков и кувшинов из глины у бобруйских гончаров? В чём преимущество глины? Какие предметы для хозяйства из глины можно сделать?