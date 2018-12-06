«Пишет отец – у мальчика тяжелое заболевание, ДЦП». Как белорусский Дед Мороз помог ребёнку

Поместье Деда Мороза – это не только кулинарный рай и туристическая Мекка, но и главный адресат для самых откровенных писем с детскими мечтами.

В ближайшем почтовом отделении поселка Каменюки конверты с адресом резиденции уже давно считают не поштучно, а большими коробками, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Снежинка, помощница Деда Мороза:

Письма приходят конечно же круглый год. В начале декабря мы забираем порядка 5-6 коробок писем с почты в неделю. А перед самим Новым годом мы забираем порядка 6-7 коробок в день. Ажиотаж у детей вызвал и объявленный конкурс снеговиков.

Их в Беловежскую пущу прислали настолько много, что пришлось выделить отдельное помещение.

Матушка Зима:

Со всей республики, изо всех уголков приходили коробки почтовые, огромные, со снеговиками. Они доезжали сюда из Могилёвской, Витебской, Гомельской областей. Ребята даже прикладывали детальки, писали, что если что-то случится, по дороге испортится, чтобы Дедушка Мороз помог снеговичку спастись. Их набралось более 600 штук.

И кстати, без ответа не остаётся ни одно письмо. Их, как правило, рассылают в течение нескольких месяцев. А отдельные весточки поднимают настолько важные проблемы, что бездействовать невозможно.

Дед Мороз:

Пишет отец: у мальчика тяжелое заболевание, ДЦП. И уже два года рекомендовали дельфинотерапию. Ничего не получалось. Обратился ко мне – мне удалось как-то соединиться с этими структурами. Мальчик прошёл 12 сеансов, писал благодарные письма. Конечно же, приятно, когда какой-то есть результат.