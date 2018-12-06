«Волшебный зимний буккросинг». Национальный исторический музей принимает книги со сказками в дар в обмен на билет

Новости Беларуси. Приобщиться к высокому благодаря книге. Необычная акция проходит в Национальном историческом музее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Получить бесплатный билет на основную экспозицию может каждый, подарив музею сказку. Книги различного формата, года издания и на разных языках займут полки буккроссинга музея.

Елена Бухал, научный сотрудник Национального исторического музея Беларуси:

У нас было четыре тематических книгосбора. И сейчас – волшебный зимний буккросинг.

Люди очень живо на него реагируют. Очень было отрадно видеть, как проходил словарный буккроссинг: приносили очень редкие, ценные словари, старые издания пожилые люди, а студенты приходили – «Вот оно!». И это было самое большое волшебство.

Новогодняя книжная площадка в Национальном историческом музее будет действовать до 15 января.