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«Волшебный зимний буккросинг». Национальный исторический музей принимает книги со сказками в дар в обмен на билет

06 декабря 2018 17:16
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Новости Беларуси. Приобщиться к высокому благодаря книге. Необычная акция проходит в Национальном историческом музее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Волшебный зимний буккросинг». Национальный исторический музей принимает книги со сказками в дар в обмен на билет-1

Получить бесплатный билет на основную экспозицию может каждый, подарив музею сказку. Книги различного формата, года издания и на разных языках займут полки буккроссинга музея.

«Волшебный зимний буккросинг». Национальный исторический музей принимает книги со сказками в дар в обмен на билет-4

Елена Бухал, научный сотрудник Национального исторического музея Беларуси:
У нас было четыре тематических книгосбора. И сейчас – волшебный зимний буккросинг.

Люди очень живо на него реагируют. Очень было отрадно видеть, как проходил словарный буккроссинг: приносили очень редкие, ценные словари, старые издания пожилые люди, а студенты приходили – «Вот оно!». И это было самое большое волшебство.

Новогодняя книжная площадка в Национальном историческом музее будет действовать до 15 января.

«Волшебный зимний буккросинг». Национальный исторический музей принимает книги со сказками в дар в обмен на билет-7

«Волшебный зимний буккросинг». Национальный исторический музей принимает книги со сказками в дар в обмен на билет-9

# Музеи Минска # Культура # Фотофакт

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