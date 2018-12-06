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«Мы им правим по телефону акцент»: как иностранцы поют на белорусском в «Белазовском аккорде» и тайна неповторяющихся песен

06 декабря 2018 09:36
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Творческое соревнование, которое не обессиливает, а рождает силы. Такую оценку дал конкурсу молодых исполнителей «Белазовский аккорд» известный композитор Леонид Захлебный.

Творческое состязание проходит с 2002 года и за это время открыло новые имена, которые сегодня гремят на всю Беларусь и не только. Виталий Гордей, Алексей Гросс, Ксения Жук, Егор Шаранков – все они когда-то стояли перед жюри «Белазовского аккорда». В этом году в этом ряду появилось ещё одно имя.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Дворца культуры ОАО «БелАЗ» – Геннадий Смольский и обладатель Гран-при конкурса молодых эстрадных исполнителей «Белазовский аккорд» – Анна Зайцева.

Есть ли какие-то требования, условия к участию в конкурсе?

Геннадий Смольский, директор Дворца культуры ОАО «БелАЗ»:
У нас есть специальный сайт, именно «Белазовского аккорда», на нём мы с 2004 года публикуем список песен, которые звучали на конкурсе, и мы участникам ещё на стадии отбора советуем не повторяться, то есть искать новые песни. Поэтому у нас не бывает ситуаций, как, к сожалению, на некоторых других конкурсах мы наблюдаем, когда звучат две одинаковые песни. У нас такого изначально не может быть. Даже та песня, которая звучала 2-3 года назад, берём только тогда, когда звучит в новой какой-то аранжировке.

«Мы им правим по телефону акцент»: как иностранцы поют на белорусском в «Белазовском аккорде» и тайна неповторяющихся песен-1

Как договариваются между собой участники?

Геннадий Смольский:
У нас есть прямой контакт с исполнителями и те участники, которые заранее подают заявку, они имеют время на исправление. Мы можем посоветовать. В этом году у нас были две такие ситуации и мы их решили.

«Мы им правим по телефону акцент»: как иностранцы поют на белорусском в «Белазовском аккорде» и тайна неповторяющихся песен-4

Мы смотрим на то, у кого песня лучше на органику ложится, кто лучше её исполняет, а у кого немножко хуже, тому советуем подобрать другую песню.

Есть ли какой-то посыл? Что это за конкурс?

Геннадий Смольский:
Тут есть несколько целей. Первая это пропаганда белорусской песни, поскольку даже иностранные участники обязаны согласно положению конкурса спеть белорусскую песню на белорусской языке. Мы, конечно же, когда они готовятся к конкурсу, мы правим по телефону акцент, те слова, которые они неправильно произносят. И уже выходя на сцену «Белазовского аккорда», более-менее сносно поют на белорусском языке.

«Мы им правим по телефону акцент»: как иностранцы поют на белорусском в «Белазовском аккорде» и тайна неповторяющихся песен-7

# Музыка # Культура # Геннадий Смольский # Анна Зайцева # Фотофакт

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