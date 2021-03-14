«Были атаки зрителей – много звонков, обращений в кассу». Театральная неделя «Март-контакт» стартует в Могилёве 21 марта

Новости Беларуси. Ровно неделя остается до долгожданного культурного события Могилева. 21 марта в областном центре начнется неделя искусств «Март-контакт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году в связи пандемией театральный форум, который должен был стать юбилейным, пришлось отменить. В 2021-м коронавирусные ограничения также внесли свои правки: вместо традиционной международной программы зрители смогут увидеть восемь спектаклей отечественных коллективов. Три из них будут на белорусском языке.

Наталья Дубровская, заместитель директора Могилевского областного драматического театра:

Прежде чем мы начали продавать билеты, у нас были атаки зрителей. Было много звонков, много обращений в кассу. Это очень долгожданное мероприятие, пускай даже в таком камерном формате, но тем не менее. Я думаю, для зрителей это важно.