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«Были атаки зрителей – много звонков, обращений в кассу». Театральная неделя «Март-контакт» стартует в Могилёве 21 марта

14 марта 2021 11:58
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Новости Беларуси. Ровно неделя остается до долгожданного культурного события Могилева. 21 марта в областном центре начнется неделя искусств «Март-контакт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Были атаки зрителей – много звонков, обращений в кассу». Театральная неделя «Март-контакт» стартует в Могилёве 21 марта-1

В 2020 году в связи пандемией театральный форум, который должен был стать юбилейным, пришлось отменить. В 2021-м коронавирусные ограничения также внесли свои правки: вместо традиционной международной программы зрители смогут увидеть восемь спектаклей отечественных коллективов. Три из них будут на белорусском языке.

«Были атаки зрителей – много звонков, обращений в кассу». Театральная неделя «Март-контакт» стартует в Могилёве 21 марта-3

Наталья Дубровская, заместитель директора Могилевского областного драматического театра:
Прежде чем мы начали продавать билеты, у нас были атаки зрителей. Было много звонков, много обращений в кассу. Это очень долгожданное мероприятие, пускай даже в таком камерном формате, но тем не менее. Я думаю, для зрителей это важно.

«Были атаки зрителей – много звонков, обращений в кассу». Театральная неделя «Март-контакт» стартует в Могилёве 21 марта-5

Зрители соскучились по любимым театральным встречам марта. Уже больше половины билетов раскуплены. Среди лидеров продаж – «Мещанская свадьба» Брестского академического театра драмы.

# Театр

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