Как изготовить на Масленицу традиционную куклу-оберег и что она символизирует? Рассказывает народный мастер Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси началась масленичная неделя. С этим временем связано много самых разных традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня мало кто помнит, но раньше на праздник было принято делать масленичную куклу в каждой семье. Общую – большую – сжигали на площади, а маленькую – домашнюю – хранили весь год в доме на видном месте. Считалось, что эта кукла может защитить всю семью от порчи, привлечь в дом удачу и сохранить уют. Мастер-класс уникального мастера, который знает все тонкости изготовления древних оберегов, посетил Александр Добриян.

О традиционных куклах Тамара Станиславчик может говорить бесконечно. Для народного мастера Беларуси они неотъемлемая часть жизни.

Тамара Станиславчик, народный мастер Беларуси:

Мне мама делала, например, вот такие мотаные куколки из полотенец. Я сама из деревни, я с 1965 года, тогда не было у нас в деревнях таких кукол разных. Мама уходила на работу и мне давала – крути. И крутили, как могли крутили.

Ещё совсем недавно куклы были полноправными жителями любой крестьянской хаты. Делали их много и самых разных, наделяя сверхъестественными способностями.

Александр Добриян, корреспондент:

Когда-то куклы сопровождали белоруса с первого дня жизни. Вот такую кувадку ложили в детскую кроватку – она сохраняла тепло. «Неразлучников» дарили на свадьбу, а «десятиручка» помогала хозяйке во всех домашних делах. Куклы-обереги были в белорусской семье на любой случай жизни.

В XXI век, хоть и с упрощенным массовой культурой символизмом, из белорусской архаики добралось лишь чучело Масленицы. Ежегодно огромных кукол сжигают на площадях белорусских городов и посёлков.

Тамара Станиславчик:

Вот эта кукла домашняя. Она делалась в каждой семье. Отличалась она тем, что праздник Масленица идет всегда с блинами, солнышко просыпается. Вот она несет с собой ни то солнышко, ни то блин. Она символизирует богатство, приход весны и приход чего-то нового, потому что весной всё рождается.

Смастерить собственную Масленицу – дело нехитрое. Подойдут любые разноцветные лоскутки, немного красной нити и тайных знаний от народного мастера.





– Тамара Ивановна, в основе масленичной куклы вот такая рогулька?

– Да, рогулька.

– Просто сучок сосновый?

– Сосновый сучок.