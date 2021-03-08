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Как изготовить на Масленицу традиционную куклу-оберег и что она символизирует? Рассказывает народный мастер Беларуси

08 марта 2021 17:02
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Новости Беларуси. В Беларуси началась масленичная неделя. С этим временем связано много самых разных традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня мало кто помнит, но раньше на праздник было принято делать масленичную куклу в каждой семье. Общую – большую – сжигали на площади, а маленькую – домашнюю – хранили весь год в доме на видном месте. Считалось, что эта кукла может защитить всю семью от порчи, привлечь в дом удачу и сохранить уют.

Мастер-класс уникального мастера, который знает все тонкости изготовления древних оберегов, посетил Александр Добриян.

Как изготовить на Масленицу традиционную куклу-оберег и что она символизирует? Рассказывает народный мастер Беларуси-1

О традиционных куклах Тамара Станиславчик может говорить бесконечно. Для народного мастера Беларуси они неотъемлемая часть жизни.

Как изготовить на Масленицу традиционную куклу-оберег и что она символизирует? Рассказывает народный мастер Беларуси-4

Тамара Станиславчик, народный мастер Беларуси:
Мне мама делала, например, вот такие мотаные куколки из полотенец. Я сама из деревни, я с 1965 года, тогда не было у нас в деревнях таких кукол разных. Мама уходила на работу и мне давала – крути. И крутили, как могли крутили.

Как изготовить на Масленицу традиционную куклу-оберег и что она символизирует? Рассказывает народный мастер Беларуси-7

Ещё совсем недавно куклы были полноправными жителями любой крестьянской хаты. Делали их много и самых разных, наделяя сверхъестественными способностями.

Как изготовить на Масленицу традиционную куклу-оберег и что она символизирует? Рассказывает народный мастер Беларуси-10

Александр Добриян, корреспондент:
Когда-то куклы сопровождали белоруса с первого дня жизни. Вот такую кувадку ложили в детскую кроватку – она сохраняла тепло. «Неразлучников» дарили на свадьбу, а «десятиручка» помогала хозяйке во всех домашних делах. Куклы-обереги были в белорусской семье на любой случай жизни.

Как изготовить на Масленицу традиционную куклу-оберег и что она символизирует? Рассказывает народный мастер Беларуси-13

В XXI век, хоть и с упрощенным массовой культурой символизмом, из белорусской архаики добралось лишь чучело Масленицы. Ежегодно огромных кукол сжигают на площадях белорусских городов и посёлков.  

Как изготовить на Масленицу традиционную куклу-оберег и что она символизирует? Рассказывает народный мастер Беларуси-16

Тамара Станиславчик:
Вот эта кукла домашняя. Она делалась в каждой семье. Отличалась она тем, что праздник Масленица идет всегда с блинами, солнышко просыпается. Вот она несет с собой ни то солнышко, ни то блин. Она символизирует богатство, приход весны и приход чего-то нового, потому что весной всё рождается.  

Как изготовить на Масленицу традиционную куклу-оберег и что она символизирует? Рассказывает народный мастер Беларуси-19

Смастерить собственную Масленицу – дело нехитрое. Подойдут любые разноцветные лоскутки, немного красной нити и тайных знаний от народного мастера.

Как изготовить на Масленицу традиционную куклу-оберег и что она символизирует? Рассказывает народный мастер Беларуси-22



– Тамара Ивановна, в основе масленичной куклы вот такая рогулька?
– Да, рогулька.
– Просто сучок сосновый?
– Сосновый сучок.

Как изготовить на Масленицу традиционную куклу-оберег и что она символизирует? Рассказывает народный мастер Беларуси-24



Маленькую домашнюю Масленицу делали накануне праздника и хранили весь год в доме на видном месте. Языческая кукла-оберег больше тысячи лет жила в домах белорусов параллельно с христианскими традициями и, судя по всему, уже нашла компромиссы со всеми противоречивыми взглядами века XXI.

# Культурные традиции # Культура # Тамара Станиславчик # Александр Добриян # Фотофакт

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