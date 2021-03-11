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Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы 

11 марта 2021 13:15
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«Этот мир будет таким, каким нарисуешь его ты!» – с таким девизом идет по жизни наша героиня. Людмила Курилович родом из небольшого городка Поставы на Витебщине. Художниками рождаются или все же становятся, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -1

Людмила Курилович, художница:
Если рассматривать творчество глобально, то, наверное, вся моя жизнь в чем-то является творчеством, потому что я получила образование в Витебском педагогическом институте на факультете «математика и физика». Преподавать эти предметы и воспитывать детей – это тоже было в каком-то смысле творчество. А когда я уже оказалась дома, ушла со всяких работ, то образовавшееся время меня как-то сподвигло на то, что, может быть, чем-то нужно заняться лично для себя.

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -4

Видеоуроки в интернете и стали отправной точкой в мир прекрасного. Маленькая коробочка акриловых красок все разрасталась, превращаясь в настоящий набор художника, благодаря которому однажды наша героиня написала свою первую картину.

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -7

Людмила Курилович:
Я не училась в художественных учебных заведениях. Могу сразу сказать, что мои успехи на уроках рисования никогда не были отмечены положительно учителями, и мои рисунки, что, конечно, вызывало у меня недовольство, какую-то обиду, никогда не брали на школьные выставки. Примерно шесть лет тому назад случилось то, что случилось: родился первый пейзаж, потом за ним еще один, потом какие-то натюрморты, букеты.

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -10

Первая персональная выставка состоялась в родных Поставах – в одном из залов краеведческого музея на время «прописались» 25 картин. Это стало знаковым событием в судьбе автора: для Людмилы было важно именно в родных краях представить свое творчество. Наша героиня признается: обычно новые сюжеты приходят из ниоткуда, но иногда своими идеями делятся посетители.

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -13

Людмила Курилович:
Когда уже расходились гости с этой выставки, мне одна дама, которая хорошо знала мою семью, сказала: «А почему бы вам не сделать цикл работ по стихам вашей мамы?» Моя мама Нина Марковна Захаревич писала стихи на белорусском языке. Ее стихи такие живописные, и таким образом она меня натолкнула на мысль. И я задумалась: а как же так, что мне такая идея самой в голову не пришла?

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -16

Так, спустя время открылась целая выставка по мотивам творчества самого близкого человека. Начинающая художница быстро завоевывала аудиторию. Картины находили отклик в душах людей и вызывали шквал эмоций.

Людмила Курилович:
Я показывала своим родным – они одобряли мое увлечение. Хочу выразить большую благодарность моему супругу, который поддержал меня не только морально, но и материально. Я даже не предполагала, что я когда-нибудь буду где-то участвовать в выставках.

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -19

За пять лет она приняла участие во многих объединенных экспозициях и провела девять персональных выставок. Сегодня уже десятая – юбилейная. Трудно сказать, какой жанр нашей героине ближе: все зависит от настроения. Автор находится в постоянном творческом поиске.

Людмила Курилович:
Не могу сказать, что я тяготею к натюрмортам или к пейзажам. Вот если я еду на машине, и меня впечатлил, допустим, закат, рассвет – я пишу пейзаж. Если я увидела красивый букетик – мне его подарили или я насобирала полевые цветы – я могу написать его тоже.

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -22

Сейчас она пробует себя в жанре портрета. Среди ее героев – земляки, родственники, друзья. Одна из картин Людмилы под названием «Мудрость» стала победителем конкурса живописи в номинации «Портрет» на неделе искусств в Греции в 2019 году.

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -25

Сегодня работы художницы находятся в музеях Беларуси, в частных коллекциях во Франции, Германии, Голландии, Канаде и странах СНГ.

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -28

Людмила Курилович:
После этого настоящие художники, профессионалы, которые его видели, посоветовали мне: «У вас неплохо получается, почему бы вам не продолжить это?» И я действительно этим заинтересовалась, мне интересен тот момент, когда человек получается очень похожим на холсте, и моя картина выражает эмоции.

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -31

Что тянет к мольберту в тот или иной день и как вдохновение руководит творческим процессом? За каждой картиной – своя история создания.

Людмила Курилович:
У меня была задумка привезти в Беларусь именно портретную выставку. На представленной сейчас выставке вы можете увидеть женские портреты и цветы. И название выставки «Святочны букет для жанчын» как раз о том, что женщины и цветы – неразделимые понятия.

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -34

Здесь можно увидеть портреты родных и близких, ранние работы, а также реплики, созданные по мотивам произведений известных мастеров. К примеру, в Лувре Людмилу вдохновила картина Абрахама Брейгеля «Женщина, берущая фрукт», и она написала свое видение.

Её работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде. Показываем уникальные картины белорусской художницы  -37

На картинах художницы – все «времена года» женской души, этапы становления – от девочки к женщине. Любой возраст интересен по-своему, считает наша героиня. А если душа молода, то можно свернуть горы. Поэтому желаем женщинам только «молодеть» душой, найти увлечение всей жизни и расцветать, как букеты на картинах талантливой художницы!

# Художник # Культура # Людмила Курилович # Нина Захаревич # Фотофакт # Искусство

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